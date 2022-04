Premijer Andrej Plenković u 19 sati bi trebao dati izjave o aktualnim temama u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Izjavu premijera pratite UŽIVO na portalu DNEVNIK.hr.

Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak se ponovo obrušio na premijera Plenkovića. Nazvao ga je udbaškim prištavskim elementom, sitnom huljom, ali i Apolonom. Kaže da mu je čast da ga bojkotiraju i da nikada veća grupa probisvjeta i lopova nije vodila zemlju.

"Meni je čast da me takva ekipa bojkotira. Nažalost, došlo je do toga da sam ih morao nazvati bandom, što i jesu i za to su i osuđeni. Nakon toga što su rekli o generalima, što mi je preostalo? Da kažem da je to jedan utjecajni državnik? To je čovjek koji je jučer izjavio da je njegov utjecaj u Bruxellesu ogroman, a Milanović je štetočina. U redu, ako je tvoj utjecaj ogroman, zašto ga nisi iskoristio za Hrvate u BiH? Ili si lažov ili si izdajnik. Jer ako imaš utjecaja dok se tamo Hrvatima u BiH napijaju krvi, a ne radiš ništa, onda si izdajnik. I onda reći da sam ja uvrijedio Bošnjake izjavom o sapunu...", kazao je predsjednik.

Premijera je potom nazvao sitnom huljom. "Netko ti se mota oko kuće, pa se penje na krov, spušta kroz dimnjak....pa ti legne sa ženom, pa onda ga moraš razbiti. Ja sam šutio dok se šunjao oko kuće, sad je ovo katastrofa", napomenuo je.