Glumačka legenda Ivo Gregurević preminuo je u 67. godini života u Zagrebu. Ostat će upamćen po nezaboravnim ulogama na filmu, televiziji i u kazalištu. Od Netjaka u Velom mistu, Čaruge, Sokol ga nije volio do Što je muškarac bez brkova i brojnih drugih.

Veliki čovjek i veliki glumac. Tako kolege opisuju jednu od najvećih legendi hrvatskog glumišta, Ivu Gregurevića. Rođen je u Orašju u Bosni i Hercegovini. Završio je Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu. Više od 40 godina bio član Hrvatskog društva dramskih umjetnika.

''O njegovoj karijeri će se puno još govoriti. To je povijest hrvatskog kazališta i glumišta. A o Ivi kao čovjeku i prijatelju mogu samo reći da je to ono, ponekad bi čovjek rekao fraza, ali to je nenadoknadiv gubitak. Ivo je bio naš veliki prijatelj, Ivo je bio jednostavan čovjek, Ivo je bio velika zvijezda, a uopće nije bio zvijezda. On je sa svakim čovjekom mogao razgovarati i družiti se'', rekla je Marija Filipović iz Hrvatskog društva dramskih umjetnika.

"Doviđenja, dragi, doviđenja..."

Od 1986. godine Gregurević je postao član drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. ''Tu je bio sve do penzije, do 2017.godine. U tom dugom vremenu od 3 i nešto više desetljeća odigrao je uloge u sektoru Krleže, Dostojevskog. Pamtit ćemo ga kao glumca koji je obilježio jedno veliko i značajno razdoblje HNK i ne samo kazališta, nego glumišta uopće'', kazala je intedantica HNK-a Zagreb Dubravka Vrgoč.

Osim kolega, na društvenim mrežama od voljenog glumca emotivnim objavama opraštaju se i mnogi građani.

''Legendo, zadivi i nebesa kao što si zemlju. Hvala ti i počivaj u miru!'

''Toliko prirodan u svojoj glumi... Rođen je bio za glumca, Ušao u legende i otišao da bi ga pamtili. Počivaj u miru!'' samo su neki od komentara posvećenih glumcu.

Među njima su se našli i stihovi ruskog pjesnika Jesenjina:

''Doviđenja, dragi, doviđenja;

ti mi, prijatelju, jednom bješe sve.

Urečen rastanak bez našeg htijenja

obećava i sastanak, zar ne?''