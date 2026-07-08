Alarmantna situacija! Skrivaju ih u sunčanim naočalama, upaljaču, ručniku: "Ovo je stvarna prijetnja djeci"

Policija je izvijestila kako je 66-godišnji Nijemac osumnjičen za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju nakon što ga je djelatnik zaštitarske tvrtke na području Istre uhvatio kako mobitelom snima nagu djecu.

Kod Nijemca je policija pronašla materijal inkriminirajućeg sadržaja. Nakon dovršetka istrage osumnjičeni je u ponedjeljak, 7. srpnja, u poslijepodnevnim satima uz kaznenu prijavu predan pritvorskoj jedinici Policijske uprave istarske.

Iz policije ističu kako takvi slučajevi pokazuju da građani sve češće prepoznaju sumnjiva ponašanja i na njih pravodobno reagiraju, što omogućuje brzo postupanje policije i privođenje osumnjičenih.

Ujedno ponovno apeliraju na roditelje da tijekom boravka na plažama posebno paze na djecu te da ih, kad god je moguće, odjenu u kupaće kostime. Ako primijete osobe koje sumnjivo snimaju djecu, građani trebaju odmah obavijestiti policiju pozivom na broj 192.

"Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi"

Samo u prošloj godini zabilježena su 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, a njihov broj raste osobito tijekom turističke sezone, upozoreno je u srijedu na predstavljanju nacionalne preventivne kampanje "Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi“.

Kampanja, koju i ove godine provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, uz podršku pravobraniteljice za djecu, usmjerena je na zaštitu privatnosti, dostojanstva i sigurnosti djece tijekom ljetnih mjeseci. Njome se želi upozoriti javnost na važnost odgovornog ponašanja odraslih na plažama, bazenima, kupalištima i u turističkim objektima, osobito kada je riječ o fotografiranju, snimanju i dijeljenju sadržaja s djecom na internetu.

Policijska službenica za prevenciju iz Ureda glavnog ravnatelja policije Anita Gračan istaknula je na konferenciji za novinare kako policija tijekom turističke sezone bilježi porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju te da su prošle godine evidentirana 452 takva kaznena djela.

Profil počinitelja

Opisala je i najčešći profil počinitelja. "Najčešći počinitelji su stranci, osobe od 30 do 60 godina, koji koriste razne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i napravili skrivene snimke djece", kazala je i napomenula da roditelji trebaju obratiti pozornost na svoju, ali i tuđu djecu ako primijete osobu koja se neprirodno ponaša.

"Roditelj stvarno treba obratiti pozornost na to tko je u blizini djeteta i prilazi li mu netko, komunicira li s njim, pokušava li stupiti u bilo kakav kontakt s tim djetetom", navela je.

Ako građani primijete osobu sumnjivog ponašanja, Gračan je poručila da odmah trebaju nazvati policiju ili pozvati zaštitare ako su u blizini. Građani počinitelja mogu i sami zaustaviti ako pritom nema prijetnje njihovoj sigurnosti, mogu ga pratiti na sigurnoj udaljenosti ako se udaljava ili zapisati registarsku oznaku vozila te zapamtiti njegov izgled.

Kamere skrivene u hladnjacima, naočalama, ručnicima...

U posljednje vrijeme predatori koriste sve sofisticiraniju tehnologiju, pa su tako zabilježeni slučajevi skrivenih kamera u sunčanim naočalama, hladnjaku za plažu, upaljaču, ručniku, olovci i ruksaku.

Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, u sklopu kojeg djeluje Centar za sigurniji internet, Tomislav Ramljak upozorio je da je zbog napretka tehnologije danas sve teže uočiti skrivene kamere.

"Danas nam je stvarno teško zbog napredne tehnologije vidjeti gdje je kamera, ali osoba koja je bez svoje djece blizu dječjeg bazena ili plićaka svakako bi trebala pobuditi određeni oprez i treba provjeriti gleda li ili snima nekim uređajem", rekao je.

Ističući važnost kampanje "Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi", Ramljak je rekao kako je eksplicitna fotografija djeteta danas "tražena roba", a djeca koja su na plaži bez kupaćeg kostima posebno su zanimljiva predatorima i pedofilima.

Dodao je kako posljednjih godina svjedočimo porastu kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju od čak 300 posto te poručio da je riječ o "stvarnoj prijetnji".

Katkić Stanić: 35 počinitelja osuđeno na rad za opće dobro

Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić upozorila je na zabrinjavajući podatak da je prošle godine 35 počinitelja tog kaznenog djela osuđeno na rad za opće dobro, ponekad i u okruženjima u kojima imaju doticaj s djecom, dok je polovica počinitelja osuđena na kaznu zatvora u trajanju od jedne do dvije godine.

"To je zaista alarmantno ako uzmemo u obzir kaznena djela i posljedice kojima je dijete poslije izloženo", poručila je pravobraniteljica.

Katkić Stanić apelirala je na roditelje i druge osobe koje tijekom ljetnih praznika borave s djecom da vode računa o njihovoj sigurnosti te da fotografije i snimke djece s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama jer i na taj način djeca mogu postati predmet zlostavljanja.