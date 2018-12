Kontroverzni video nekima će promjeniti život, a druge vjerojatno naljutiti.

Iako se jedenje burgera čini samorazumljivo, čini se da postoji i alternativna metoda koja je navodo učinkovitija. No, postoji veliki problem jer ovu metodu neki nazivaju uvredljivijom čak i od jedenja burgera vilicom i nožem.

Naime, neki sugeriraju da je burgere bolje jesti okrenute naopako jer je gornje pecivo obično deblje pa bolje upija sokove i ne raspada se pa bi trebalo biti bolji temelj. Testiranje ove teorije možete pogledati u nastavku, a već je mnogo onih koji su spremni promijeniti način konzumiranja burgera nakon što su vidjeli rezultate. Testiranje možete pogledati u nastavku, a reakcije ljudi prenosimo u galeriji.

Did you know that burgers are supposed to be eaten upside down? 😱 pic.twitter.com/8jyYBJJyGL