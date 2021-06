Zabrana rada nedjeljom pokušava se uvesti već treći put, no bezuspješno. Svi imaju svoje razloge zašto bi trebalo ili ne bi trebalo uvesti ovu zabranu, a šanse da se to zaista dogodi su male budući da je ista ideja već dva puta rušena na Ustavnom sudu. Koje su prednosti, a koji nedostaci ove zabrane istražila je Anita Suknjov.

Vlada je i ove godine najavila da kreće u zabranu rada nedjeljom, s time da bi 16 nedjelja u godini rad bio dozvoljen. Time je po tko zna koji put u zadnjih desetak godina otvoreno pitanje zabrane rada nedjeljom, posebno u trgovini. Iako se prvenstveno radi o ekonomskom pitanju ono se najčešće percipira kao ideološko pitanje.

''Smatram da u liberalnoj demokraciji, na slobodnom tržištu za koje se odlučilo plebiscitarno hrvatsko stanovništvo još prije 30 godina nema mjesta administrativnim uletima na slobodno tržište znači da birokrati određuju kad će netko raditi, a kad neće'', rekao je Slobodan Školnik, direktor uprave trgovačkog centra.

Do sada je uobičajeno da radnici u maloprodaji rade 25 nedjelja u godini, a 25 su slobodni. Novim rješenjem se nameće da budu slobodni 36 nedjelja, što je deset nedjelja više.

''U organiziranim lancima kao što je ovaj radnici rade dvije nedjelje u mjesecu, a dvije ne rade. To znači da oni već sada imaju 26 slobodnih nedjelja godišnje, a mi im osiguravamo i šest slobodnih vikenda godišnje'', dodaje Školnik.

Kao potencijalna posljedica zabrane rada nedjeljom mogla bi biti i povećana trgovina u susjednim zemljama.

''U slučaju da se ograniči rad nedjeljom u trgovini sasvim je sigurno da bi došlo do tog tzv. shopping turizma, a to znači odljev PDV-a preko granice, odljev novostvorene vrijednosti i to znači sigurno slabljenje, a ne jačanje hrvatskog gospodarstva'', objasnio je Školnik.

Što kažu iz Sindikata?

S druge strane Savez samostalnih sindikata Hrvatske smatra kako je ograničavanje rada nedjeljom nužno za sve radnike zaposlene sektoru trgovine.

''Sektor trgovine ima i neko povijesno nasljeđe dakle gdje je do 90e godine u Hrvatskoj nedjeljom se nije radilo, a subotom i srijedom se radilo samo do 13 sati. Dakle, trgovine u to vrijeme nisu propadale'', kaže Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

Također navode i analize Ministarstva financija koje pokazuju kako je nedjelja najslabije prometan dan u tjednu, a da najviše građana svoju kupovinu obavi petkom i subotom.

''U ovome trenutku ne postoji ni jedan opravdani razlog da nedjelja ne bude slobodan dan za preko 80 tisuća žena, radnica, blagajnica u Hrvatskoj koje imaju svoje obitelji čija djeca taj dan ne idu u školu, ne idu u vrtiće, čija je obitelj jedini mogući dan na okupu'', dodaje Novosel.

Iz Sindikata očekuju da će Vlada do kraja godine ograničiti rad nedjeljom i blagdanima, ali i jasno odrediti cijenu rada za te dane.

''Paralelno se dvije stvari ove godine moraju desiti, promjena zakona o trgovini, ograničavanje rada nedjeljom i blagdanima u sektoru trgovine i potpisivanje kolektivnog ugovora na sektorskoj razini kako bi se između ostalog utvrdila cijena rada za te dane kada se radi blagdanom i nedjeljom'', govori Novosel.

Ima li ovo ekonomsko ili ideološko pitanje više mana ili prednosti i hoće li se opet rušiti na Ustavnom sudu tek ćemo vidjeti.

