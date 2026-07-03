Influenceri koje pratite ovog ljeta izlaze iz ekrana: Kuhajte s Milom, obiđite Split s Kristijanom i provedite dan s Markom

Umjesto gledanja još jednog videa ili objave na društvenim mrežama, ljubitelji putovanja, gastronomije i lifestyle sadržaja imaju priliku doživjeti ono što se kroz ekran ne može prenijeti, a to je upoznati omiljene kreatore sadržaja u zajedničkim aktivnostima.

Nije riječ o klasičnim meet & greet druženjima ni događanjima na kojima ćete tek usput razmijeniti nekoliko riječi. Ova su iskustva osmišljena tako da mali broj sudionika provede nekoliko sati s kreatorima sadržaja u aktivnostima koje upravo njih najbolje predstavljaju.

Kristijan Iličić, Hungry Mile i Marko Vuletić otvaraju vrata svog svijeta i vode vas na jedan dan u avanturu kakva se ne doživljava često.

Split iz perspektive čovjeka koji je proputovao sve države svijeta

Možete neki grad obići deset puta i svaki ga put vidjeti potpuno novim očima. Sve ovisi o tome s kim idete i tko vas kroz njega vodi. Istraživanje Splita i okolice s Kristijanom Iličićem donosi novu perspektivu u obilasku poznatih atrakcija.

Njegove će priče turu učiniti još više jedinstvenom. Kao netko tko je obišao cijeli svijet, Kristijan će sudionicima pokazati da svaka destinacija krije mnogo više od onoga što piše u turističkim vodičima.

Mastercard (Foto: PR)

Jutro će započeti doručkom na gradskoj tržnici i upoznavanjem, a nakon toga slijedi obilazak Dioklecijanove palače i jezgre grada.

Ostatak ture seli se u okolicu Splita, a prva je postaja Stella Croatica, gdje goste čeka radionica pripreme peke, posjet Muzeju maslina, šetnja botaničkim vrtom i obilazak etnosela. Ukusan ručak bit će savršena pauza za punjenje baterija jer dan tu ne završava.

Cijelo će iskustvo zaokružiti posjet tvrđavi Klis, na kojoj se snimala Igra prijestolja. Za uspomenu sudionici dobivaju poklon iznenađenja, a bit će prilika i za fotografiranje.

Iskustvo je osmišljeno za najviše šest sudionika, što omogućuje opuštene razgovore, zajedničko istraživanje i priliku da bolje upoznate Split, ali i Kristijana Iličića.

Gastronomsko iskustvo koje se ne može usporediti s odlaskom u restoran

Neke od najboljih priča nastaju upravo u kuhinji. Dok se reže, miješa i kuša, razgovori postaju opušteniji, a ljudi koji su se tek upoznali za stol sjedaju kao da se poznaju godinama. Upravo na toj ideji temelji se gastronomsko iskustvo u čijem je fokusu Hungry Mile, odnosno Mile Butorac.

Mastercard (Foto: PR)

Svaki je ljubitelj kuhanja već sigurno više od nekoliko puta njegove recepte lajkao ili kuhao sam doma, a sada može nešto više naučiti od njega osobno.

Kulinarska radionica za dvije osobe u intimnoj atmosferi pruža priliku da zajedno s Milom pripremite sezonski meni od tri slijeda, usvojite korisne kulinarske tehnike i otkrijete kako od jednostavnih lokalnih namirnica nastaju jela puna okusa.

Nakon pripreme jela svi zajedno sjedate za stol, uz vina uključena u obrok, gdje slijedi uživanje u svemu što ste pripremili i dobrom razgovoru.

Dan pun smijeha, zabavnih aktivnosti i razgovora s jednim od najpoznatijih domaćih kreatora sadržaja

Dok na društvenim mrežama gledate isječke iz života Marka Vuletića, jedno možete primijetiti, a to je da s njim nema dosade. Uvijek se smije, događaju mu se zabavne situacije i dan mu je ispunjen od jutra do mraka.

Provesti jedan dan s njim i upoznati ga kroz aktivnosti koje voli znači da vas čeka puno različitih iskustava.

Mastercard (Foto: PR)

Dan započinje bez žurbe, uz doručak i neformalno upoznavanje, baš kao kada se nađete s prijateljem kojeg dugo niste vidjeli. Od prilike za razgovor o njegovu stvaralačkom putu i poduzetničkim projektima do posjeta njegovu dućanu, vidjet ćete Marka iz različitih perspektiva, ali i pokupiti dobre savjete.

Kako se radi o grupi do četiri osobe, za kraj druženja idealno će se uklopiti posjet escape roomu.

Opuštena atmosfera pridonosi tome da cijeli susret djeluje prirodno i spontano, više kao druženje nego kao isplanirano iskustvo.

Neki su trenuci neprocjenjivi

Najvrjedniji dio svakog iskustva nije ono što završi na fotografiji ili društvenim mrežama, nego osjećaj da ste bili dio nečeg posebnog. Upravo zato Mastercard kroz priceless.com ovog ljeta donosi priliku da zakoračite izvan društvenih mreža i upoznate omiljene kreatore sadržaja, i to na način koji nije dostupan široj publici.

Sva su iskustva dostupna isključivo korisnicima Mastercard kartica, održavaju se na odabranim lokacijama u razdoblju od srpnja do rujna 2026. te su osmišljena za male grupe kako bi svaki sudionik dobio osobniji doživljaj.

Više informacija i rezervacije dostupni su na priceless.com.