Imovina Zagreba vrijedna četiri milijarde eura: Stanovi, garaže, poslovni prostori, bicikli...

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u četvrtak će od Gradske skupštine zatražiti usvajanje Izvješća o stanju imovine Grada Zagreba za 2025. godinu, prema kojem ukupna vrijednost nefinancijske i financijske imovine Grada iznosi 3,98 milijardi eura.

Izvješće, koje se podnosi sukladno Statutu Grada Zagreba, daje pregled stanja gradske imovine na dan 31. prosinca 2025. godine te je izrađeno radi transparentnog i odgovornog upravljanja imovinom i kao podloga za donošenje odluka u javnoj upravi.

Grad u izvješću navodi da upravlja portfeljem koji obuhvaća više od 8000 nekretnina i gotovo 72.000 jedinica pokretne imovine te širok spektar infrastrukture, ustanova i drugih javnih objekata.

Prema podacima iz aplikacije za upravljanje imovinom, Grad je krajem 2025. bio evidentiran kao jedini vlasnik 10.865 nekretnina ili posebnih dijelova nekretnina, dok je na još 501 nekretnini suvlasnik s trećim osobama.

Stanovi, garaže, poslovni prostori...

Imovinu čine 5859 stanova, 1536 garaža odnosno garažnih mjesta, 1448 poslovnih prostora, 1432 zemljišta ukupne površine 8,7 milijuna četvornih metara, te 590 zgrada površine gotovo 838.000 četvornih metara.

U izvješću se navodi i 314 stanova u naselju Podbrežje u vlasništvu Zagrebačkog holdinga kojima upravlja Grad, dok je broj gradskih stanova povećan nakon što je Grad od Holdinga kupio 1300 stanova u naselju Novi Jelkovec.

Zagrebačka Gradska skupština Foto: Josip Bandic/Cropix

Tijekom 2025. iz evidencije su izlučena 73 objekta, uključujući 50 poslovnih prostora, 19 garaža i četiri zgrade. Bilanca Grada na kraju 2025. pokazuje da ukupna vrijednost nefinancijske i financijske imovine iznosi 3.984.765.461,30 eura.

Grad ističe da vrijednost nefinancijske imovine kontinuirano raste od 2022., ponajprije zbog knjiženja postojeće imovine, prijenosa vlasništva nad 1300 stanova iz Zagrebačkog holdinga te ulaganja u obnovu objekata oštećenih u potresu i izgradnju novih javnih sadržaja.

Vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine iznosi 264,3 milijuna eura, pri čemu najveći dio otpada na zemljišta.

Vrijednost građevinskih objekata procijenjena je na 1,81 milijardi eura, što je 29 posto više nego godinu ranije. Rast je posljedica završetka kapitalnih ulaganja u javne objekte te evidentiranja stanova koje je Zagrebački holding prenio u vlasništvo Grada, u vrijednosti od 278,4 milijuna eura.

Investicije u tijeku, odnosno dugotrajna imovina u pripremi, dosegnule su vrijednost od 930,5 milijuna eura i čine oko 30 posto ukupne nefinancijske imovine.

Više od 3000 umjetnina

Na kraju 2025. Grad je evidentirao 73.012 jedinica dugotrajne pokretne imovine, 22.589 jedinica sitnog inventara i 3108 umjetnina, ukupne vrijednosti 24,7 milijuna eura.

Vrijednost računalne i komunikacijske opreme povećana je zbog nabave u okviru projekta Digitalni Zagreb, uključujući opremu za LoRaWAN mrežu namijenjenu razvoju sustava pametnog upravljanja gradom. U evidenciji prijevoznih sredstava iskazana je i nabava 45 bicikala za potrebe gradske uprave.

Izvješće također bilježi rast financijske imovine, sa 698,7 milijuna eura u 2022. na 945,4 milijuna eura krajem 2025. Najveći dio te imovine čine dionice i udjeli u glavnici te depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja.