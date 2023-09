Iznajmljivačima na vrata kuca novi porez: "Čini se da ovo ide prema cipelarenju mrtvog konja"

Iznajmljivačima je država pripremila – novu poreznu obvezu. Sljedeće godine stiže dodatna uplatnica i to za porez na nekretninu za odmor.

"Smatram da bi svaki dodatni namet, odnosno svako dodatno davanje iznajmljivača moglo pogoršati situaciju i samim iznajmljivačima", rekla je iznajmljivačica Katarina Bratulić. A kako napominje, posljedično i samoj destinaciji.

"Iznajmljivači će biti primorani dizati svoje cijene, a već se sad priča da smo preskupa destinacija", rekla je.

Porez na nekretnine za odmor iznosit će od 60 centi do 5 eura po četvornom metru nekretnine.

"Nekako mi se čini da ova priča ide ka onome cipelarenju mrtvog konja, ne znam do kad će to ići, do kad će iznajmljivači moći podnositi neki novi namet koji moramo plaćati. Ovi koji na crno to rade nisu opterećeni nikakvim davanjima, broj se povećava, a ne vidim alate za suzbijanje", rekla je Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre.

Pa će, kako kažu u udruzi, dio iznajmljivača kliznuti u sivu ekonomiju. "Ljudi će ili zatvarati manje apartmane, neki uopće neće uspjeti pa će se prebaciti na neki dugoročni najam. Stvari se mijenjaju i morat ćemo se prilagoditi", poručuje iznajmljivačica Esma Hodžić.

Koliki će novi porez plaćati iznajmljivači, odlučit će gradovi i općine. Okvir je postavljen, a iznos je na lokalnoj razini.

U općini Ližnjan, na jugu Istre, kažu, dobro će promisliti – kome će koliko naplatiti. Jer razlika je kažu, između onoga koji iznajmljuje mali apartman i prihod mu je isključivo za život, a drugo su nerezidenti koji grade nekoliko kuća za odmor koje iznajmljuju.

"Nastojat ćemo ove koje sam prve spomenuo ne oporezivati ili minimalno, dok ovim drugima zasigurno smatram da treba povećati naknadu jer na tri četiri kuće za odmor veliki iznos novca se zaradi", rekao je Marko Ravnić, načelnik općine Ližnjan.

A koliko će se manje novca zaraditi zbog ovog poreza, ili koliko će se dignuti cijene smještaja – vidjet ćemo sljedeće sezone.

