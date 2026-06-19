Bankari se oglasili o odluci Vrhovnog suda: "Donesena je uvjerljivom većinom"

Hrvatska udruga banaka (HUP) poručila je u petak da relativiziranje odluke Vrhovnog suda u vezi konverzije kredita u švicarskim francima (CHF) i selektivno pozivanje na izdvojena mišljenja ne doprinosi pravnoj sigurnosti ni povjerenju u pravosudni sustav.

Reagirajući na "intenzivne javne istupe kojima se nastoji osporiti legitimnost donesene odluke", u svom priopćenju navode da i dalje smatraju da je zakonska konverzija iz 2015. godine trebala predstavljati konačno, sustavno i sveobuhvatno rješenje pitanja CHF kredita.

"U tom je kontekstu važno istaknuti da se u javnosti i dalje iznose netočne informacije prema kojima potrošači dobivaju pravo samo na zatezne kamate, a ne i na glavnicu. Naime, konverzijom su uklonjeni učinci rasta tečaja švicarskog franka, primijenjene su kamatne stope usporedivih euro kredita, a sve utvrđene razlike i preplate ugrađene su u novi obračun kredita, uključujući i glavnicu. Banke su pritom u cijelosti snijele trošak provedbe konverzije, procijenjen na približno milijardu eura", istaknuli su.



Dodali su i da neovisno o tome slažu li se s donesenom odlukom ili ne, smatraju da suci imaju pravo zauzeti pravno stajalište na temelju vlastitog tumačenja prava i činjenica te ga obrazložiti kroz zakonom propisani postupak. Upravo je to temelj neovisnog pravosuđa i vladavine prava.

"Zato zabrinjavaju pokušaji da se odluka donesena nakon takvog postupka relativizira ili prikazuje kao nelegitimna samo zato što nije potvrdila očekivanja jedne strane u postupku. Odluku nije donio pojedinac, već prošireno vijeće Vrhovnog suda sastavljeno upravo radi odlučivanja o pravnom pitanju od iznimnog društvenog i financijskog značaja, pri čemu je nakon opsežne pravne rasprave donesena uvjerljivom većinom glasova. Posebno je neprimjereno što predstavnici dijela potrošača u javnom prostoru kao jedine relevantne prikazuju upravo stavove sudaca koji su ostali u manjini, dok se odluka većine sudaca nastoji prikazati kao iznimka ili rezultat okolnosti koje nemaju veze s pravnim argumentima", naveli su.

Dodatni problem, kažu, predstavlja i to što se građane ponovno poziva na nove postupke i nova pravna očekivanja, iako su upravo korisnici CHF kredita posljednjih desetak godina bili izloženi dugotrajnoj pravnoj neizvjesnosti.

"Stvaranje dojma da su novi postupci unaprijed dobiveni ili da je njihov ishod izvjestan predstavlja neodgovoran pristup koji građane može izložiti dodatnim troškovima i novim godinama neizvjesnosti.

Neovisnost pravosuđa ne može značiti prihvaćanje samo onih odluka koje potvrđuju vlastita očekivanja. Ona podrazumijeva poštovanje i onih odluka s kojima se ne slažemo. Takav pristup ne isključuje pravo na drukčije pravno stajalište, ali zahtijeva dosljedno poštovanje institucija i njihovih odluka", naveli su iz tog udruženja, dodavši da će nastaviti zastupati stajalište da je konverzija iz 2015. godine trebala predstavljati konačno rješenje pitanja CHF kredita, ali će jednako tako nastaviti braniti načela neovisnosti pravosuđa, pravne sigurnosti i poštovanja hrvatskih institucija.

Iz Udruge Franak najavili tužbe Ustavnom sudu

Podsjetimo, Udruga Franak u petak je održala konferenciju za novinare nakon što je prošireno vijeće Vrhovnog suda odlučilo da potrošači koji su konvertirali kredite iz švicarskih franaka u eure imaju pravo samo na zatezne kamate koje su dospjele do dana konverzije na ukupno preplaćene iznose anuiteta. Odluka je donesena omjerom glasova 9:4.

Koordinator ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak Goran Aleksić izjavio je u petak da je odluka Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima u švicarskim francima protivna pravu EU te najavio podnošenje ustavnih tužbi.

HUB zabrinjava stvaranje očekivanja da će Ustavni sud odlučivati o meritumu ovog pravnog pitanja ili zamijeniti pravno stajalište koje je zauzeo Vrhovni sud te dodaju da taj sud nije redovan sud niti instanca koja odlučuje o meritumu sporova već odlučuje o postojanju eventualnih povreda ustavnih prava u postupku pred redovnim sudovima.