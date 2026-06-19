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Bankari se oglasili o odluci Vrhovnog suda: "Donesena je uvjerljivom većinom"

Piše Hina, 19. lipnja 2026. @ 15:20 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Hrvatska udruga banaka oglasila nakon što je Udruga Franak najavila ustavnu tužbu i obrazložili odluku Vrhovnog suda.
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