Pakao u Francuskoj, poslani hrvatski kanaderi: "Situacija je teška"

Protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 s dvije posade i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske poletio je u petak, 24. srpnja, u 8:05 iz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku na gašenje požara u Francusku.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je Naredbu o upućivanju protupožarnog zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Francusku na temelju Odluke Vlade RH kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama RH radi pružanja humanitarne pomoći u inozemstvu.

"Naša posada spremna je za zadaću u Francuskoj. Situacija na jugozapadu Francuske je teška i priključujemo se francuskim snagama kako bismo pomogli u borbi s vatrenom stihijom", rekao je zapovjednik 855. protupožarne eskadrile pukovnik Milan Došen.

Dodao je i kako hrvatska protupožarna eskadrila ima dugogodišnje iskustvo u gašenju požara i u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Evakuacija stanovnika

Francuske vlasti u petak su naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret.

Naredba o potpunoj evakuaciji francuskog poluotoka na Atlantskom oceanu, na kojem su vrijedne nekretnine te je trenutačno prepun turista u kampovima i apartmanima, naglašava ozbiljnost požara.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je zatražio pomoć Europske unije dok se borba protiv požara intenzivira.

"Francuska je zatražila aktivaciju mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu. Uskoro ćemo moći računati na pojačanje dvaju hrvatskih kanadera, dvaju portugalskih zrakoplova Air Tractor, kao i dvaju helikoptera Black Hawk iz Češke i Slovačke", napisao je Macron u petak na društvenoj platformi X.

Sophie Brocas, dužnosnica nadležna za pokrajinu Nova Akvitanija, u petak je rekla da osobe evakuirane s poluotoka Cap Ferret mogu otići s pristaništa u četirima selima na tom području između 7 i 10 sati.

Svi koji su još u tim selima moraju otići ili brodovima ili jedinom cestom koja područje povezuje s ostatkom zemlje, dodala je.

Vatra je već uništila 8700 hektara te i dalje gori.

Francuska teško pogođena toplinskim valovima

Tri uzastopna toplinska vala ovog su ljeta diljem Europe intenzivirala sušu, smanjila zalihe vode te osušila vegetaciju, što je pomoglo šumskim požarima da ove godine unište više tla nego što je godišnji prosjek protekla dva desetljeća, piše Reuters.

Vrućini se također pripisuju tisuće smrti.

Francuska je osobito teško pogođena, a intenzivne vrućine povećavaju pritisak na njezin pokušaj da se nosi sa situacijom.

"Naše sigurnosne snage su u stvarnoj borbi protiv šumskih požara", kazao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez u četvrtak navečer.

"Nacija je s vama", poručio im je.

Pritisak na vatrogasne postrojbe u jugozapadnoj Francuskoj povećan je drugim požarom koji je izbio u četvrtak poslijepodne blizu Biscarosse, svega 40 kilometara južno od Cap Ferreta.

Taj požar, koji još uvijek nije pod kontrolom, uništio je 2500 hektara, rekao je u priopćenju Gilles Clavreul, prefekt departmana Landes.

"Vjetrovi pušu, a situacija je i dalje veoma dinamična i nepovoljna", kazao je.

Više od 23.000 osoba evakuirano je iz okruga Biscarosse, uglavnom u kampovima i kućama, a evakuiran je dom za starije i nemoćne. Clavreul je zatražio od poljoprivrednika da pomognu spremnicima za vodu.