Hrvati ih vole: Objavljena ljestvica zemalja koje najviše troše Ozempic i slične lijekove za mršavljenje

Hrvatska se pozicionirala kao treće najveće globalno središte za lijekove za mršavljenje. Iznenađujući je to podatak koji dolazi iz globalnog istraživanja agencije iSelect. Riječ je o GLP-1 lijekovima poput Ozempica i Mounjara, koji su dosad napravili nezapamćenu revoluciju u reguliranju tjelesne težine u svijetu.

Navedeno globalno istraživanje predstavljeno je u obliku indeksa koji je izradio tim stručnjaka iz agencije iSelect i u kojem se mjerila globalna potražnja, cijena, online interes i prodaja navedenih lijekova. Na vrhu ljestvice nalaze se Velika Britanija i Australija, dok je Hrvatska zauzela visoko treće mjesto, pretekavši čak i Sjedinjene Američke Države.

U prvih 10 država, osim spomenutih tu su još i redom Švedska (5), Kanada (6), Francuska (7), Grčka (8), Danska (9), Njemačka (10).

Navedeni indeks napravljen je proučavanjem čimbenika poput cijene mjesečne zalihe Ozempica, prodaje lijekova agonista GLP-1 u svakoj uključenoj zemlji, Google pretraživanja pojma "lijekovi za mršavljenje" i stope pretilosti u pojedinoj zemlji. Nakon toga, svaka je uvrštena zemlja ocijenjena indeksom od 0 do 100.

Velika Britanija je tako ostvarila rezultat od 82,99 bodova, Australija 77,98 bodova, dok je Hrvatska ostvarila 71,99 bodova na toj ljestvici. Četvrtoplasirane SAD imaju 63,33 boda, a petoplasirana Švedska 59,02 boda.

Najslabije ranngirana država na indeksu je Austrija, koja ima tek 24,68 boda. U Austriji je cijena GLP-1 lijekova 144,65 eura, a online pretraživanje za lijekovima je praktički u slobodnom padu od 75.14 posto u razdoblju između 2022. do 2024. godine.

Isto tako, istraživanje ističe kako je Italija, primjerice, zemlja koja najmanje troši na lijekove za mršavljenje po stanovniku (748.086 eura na 100.000 stanovnika), koji u toj zemlji koštaju 118 eura.

Hrvatski paradoks koji se pretvorio u "boom"

U istraživanju se u slučaju hrvatske navodi zanimljiv paradoks, blagi pad pretraga za lijekovima za mršavljenje od 7,32 posto u razdoblju između 2022. i 2024. godine, no zato veliku prodaju, zbog cijene GLP-1 lijekova koja je zapravo najniža.

Prije svega, Hrvatska se ističe kao uvjerljivo najjeftinije tržište među svim analiziranim zemljama. S cijenom od oko 43,86 eura za mjesečnu dozu Ozempica, pacijenti u Hrvatskoj su u znatno povoljnijem položaju u odnosu na ostatak svijeta, posebice ako se to usporedi s vrtoglavih 804,96 eura koliko ista doza stoji u SAD-u.

Ta cjenovna pristupačnost izravno se odražava i na iznimno visoku potrošnju po glavi stanovnika. Podaci istraživanja pokazuju da prodaja GLP-1 lijekova u Hrvatskoj iznosi čak 1.518.369 eura na 100.000 stanovnika, što nas po stopi prihvaćanja ovih terapija u praksi stavlja rame uz rame s daleko razvijenijim tržištima.

Taj podatak jasno sugerira da je hrvatsko tržište uspješno prešlo iz faze početne "znatiželje" i pukog informiranja u fazu aktivnog, zrelog i stabilnog korištenja terapija, navosi se u priopćenju vezanom za navedeno istraživanje.

Iako Hrvatska bilježi visoku stopu pretilosti (22,75%), ona je i dalje značajno niža nego u SAD-u (33,50%), no potrošnja tih lijekova sugerira da se oni kod nas ne koriste isključivo u kritičnim medicinskim slučajevima. Povoljna cijena u domaćim ljekarnama te relativno visoka dostupnost, unatoč povremenim globalnim nestašicama, učinile su ove lijekove privlačnima široj populaciji.

Stručnjaci ističu kako se u Hrvatskoj stvara snažan trend u kojem se moderna medicina miješa s estetskim razlozima korištenja tih lijekova te željom za brzim i znanstveno dokazanim rješenjima u regulaciji tjelesne težine.