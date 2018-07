Hrvatska se oprašta od legendarnog Olivera Dragojevića. U 11 sati u splitskom HNK-u počinje komemoracija, koju ćete moći pratiti uživo na DNEVNIK.hr-u, dok će se posljednji ispraćaj održati u 18.50 sati na splitskoj rivi.

Splićani će od svog sugrađanina uz molitvu i njegove pjesme ispratiti do gata sv. Nikole, gdje će u 19:50 katamaranom Jadrolinije koji je osigurala Vlada Republike Hrvatske isploviti prema Veloj Luci u pratnji brodova Lučke kapetanije, MUP-a i Hrvatske ratne mornarice, uz bakljadu, sirene i brecanje bumbala - velikoga zvona na zvoniku Svetoga Dujma.

Dok katamaran s Oliverovim lijesom bude plovio u smjeru Vela Luke, oko 500 brodica s otoka Hvara i Visa okupit će se između luke Hvar i Paklenih otoka kako bi trubljenjem odali počast Oliveru Dragojeviću.

U ispraćaju će sudjelovati i dva broda Hrvatske ratne mornarice, raketne topovnjače Šibenik i Dubrovnik, koji će od gata sv. Nikole isploviti prema Veloj Luci.

Komemoraciji u Splitu prisustvovat će brojni članovi obitelji, prijatelji i suradnici Olivera Dragojevića kao i državni, županijskih i gradskih dužnosnika. Na komemoraciju tako dolaze premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik Vlade Damir Krstičević te ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Navijačka skupina Torcida pozvala je sve navijače Hajduka da dođu u bijelim košuljama u 17 sati ispred prostorija kluba navijača, odalke će u 17:30 krenuti prema Rivi te formirati špalir od crkve sv. Frane do gata sv. Nikole.

Vlada je donijela odluku da se 31. kolovoza proglasi Danom nacionalne sućuti pa će tako u povodu smrti Olivera Dragojevića nacionalne zastave na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i lokalne samouprave biti spuštene na pola koplja. Oliver Dragojević jučer je proglašen i počasnim građaninom Splitsko-dalmatinske županije.

Pogreb hrvatskog glazbenog velikana će se održati u srijedu u 18 sati u Veloj Luci, na mjesnom groblju sv. Roka. Načelnica općine Vela Luka Katarina Bikić rekla je da je velik interes građana za pogreb te poručila onima koji eventualno namjeravaju u srijedu biti na Oliverovom pokopu da im je najbolje iz Splita krenuti trajektom u 10:15 sati, da će u Veloj Luci biti u 13:15 sati i imati dovoljno vremena za pripremu do pokopa.

"Svi smo svjesni da pogreb neće ostati samo u okvirima obitelji i prijatelja. To će biti zaista teško. Trenutno smo u pregovorima s Jadrolinijom da se uvede još koja izvanredna linija za sve one koji žele doći, a nisu s Korčule. Tijekom pogreba će se služiti sveta misa po velolučkim običajima. Mještanima koji namjeravaju doći na pogreb savjetujemo da ne dolaze automobilima, a oni koji trebaju njima doći, jer stižu iz udaljenijih mjesta, molimo da ih ostave u centru mjesta te potom pješače do groblja jer će za vozila promet biti zatvoren", poručila je Bikić.

Velikan hrvatske popularne glazbe umro je u nedjelju u splitskoj bolnici, u kojoj je izgubio bitku od teške bolesti s kojom se proteklih godinu dana nosio u tišini, strpljivo.