Hrvatska na udaru toplinskog vala, temperature idu i do 35 stupnjeva: Na snazi upozorenja, stiže i nevrijeme

Hrvatska je pod utjecajem toplinskog vala, a kako je ranije najavio meteorolog Dnevnika Nove TV, on bi mogao trajati čak tjedan dana.

Pretežno sunčano i vruće vrijeme nastavlja se i u ponedjeljak, no neće svugdje biti posve stabilno. Od sredine dana očekuje se jači razvoj oblaka, a lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženiji.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, dok uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 30 i 35 stupnjeva.

Vrijeme 22. lipanj Foto: Državni hidrometeorološki zavod

U većini zemlje su na snazi upozorenja, s izuzetkom gospićke i karlovačke regije.

Žuta razina upozorenja podignuta je za osječku, zagrebačku i kninsku regiju zbog izraženijih pljuskova s grmljavinom.

I za riječku je regiju zbog pljuskova s grmljavinom na snazi žuto upozorenje, no podignuto je i narančasto zbog toplinskog vala, pri čemu će minimalna temperatura tijekom dana biti čak 23 stupnja.

"Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi", upozorava DHMZ.

Zbog jake bure, pod žutim su upozorenjem Kvarner i Kvatrić te Velebitski kanal.

Meteoalarm 22. lipanj Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Vrijeme u utorak

Nešto povoljnija prognoza očekuje se u utorak, kada su pljuskovi praćeni s grmljavinom mogući samo na istoku zemlje te uz granicu sa Slovenijom. No, nastavit će se sunčano i vruće vrijeme.

Najniža temperatura zraka očekuje se između 18 i 23, na obali i otocima 24 i 27, a najviša dnevna temperatura od 30 do 35 stupnjeva.

Vrijeme 23. lipanj Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Za unutrašnjost zemlje nisu na snazi upozorenja, no za splitsku i riječku regiju je na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala, dok je za dubrovačku regiju na snazi žuto.

Zbog bure je podignuta žuta razina upozorenja za Kvarner i Kvatrić, Velebitski kanal te Dalmaciju.

Meteoalarm 23. lipanj Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Toplinski val

Temperatura zraka u cijeloj zemlji prelazi 30 stupnjeva, a čak su i najniže noćne temperature na kopnu počele prelaziti 20.

Sljedećih je dana najveća opasnost na Jadranu gdje su visoke i dnevne i noćne temperature. U nekim mjestima temperatura će i noću ostajati iznad 25.

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"U ovakvim uvjetima pratite preporuke i pokušajte izbjeći boravak na otvorenom sredinom dana", poručio je meteorologinja Dnevnika Nove TV Maja Bubalo.

Upozorenje na toplinske valove Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Hrvatski Crveni križ preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, od 10 do 17 sati. Savjetuje se češće piti dovoljno tekućine te izbjegavati kavu, alkohol i gazirana pića.

Preporučuje se lagana i lako probavljiva hrana, poput juha, povrća i voća, te izbjegavanje masne i jako začinjene hrane. Treba izbjegavati teške tjelesne napore, nositi laganu i svijetlu odjeću, obuću i sunčane naočale.

Tijelo se može rashladiti tuširanjem ili kupanjem u mlakoj vodi, a ured i dom preporučuje se rashladiti. Djecu i životinje ne treba ostavljati same na suncu ni u vozilima.