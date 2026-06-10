Holistički pristup zdravlju koji povezuje tijelo, um i životni prostor u jedinstvenu cjelinu

U vremenu kada sve više ljudi traži individualiziran i cjelovit pristup zdravlju i kvaliteti života, Bio-Rama već skoro tri desetljeća razvija vlastiti model rada temeljen na ajurvedskoj medicini, vastu inženjeringu i različitim oblicima holističkih analiza i terapijskih pristupa. Više o njihovoj ponudi pogledajte na stranici Bijelo Jaje.

Promicanje primjene vedskih znanosti i ajurvede nije ništa novo

Osnovana 1996. godine, Bio-Rama se od početka usmjerila na promicanje vedskih znanosti te njihovih primjena u suvremenom životu, s ciljem povezivanja tradicionalnih znanja i modernih metoda rada na osobnoj ravnoteži čovjeka.

Njihovo djelovanje temelji se na ajurvedi, jednom od najstarijih sustava tradicionalne medicine, koji naglasak stavlja na ravnotežu tijela, uma i životnog stila.

Na čelu se nalazi magistar ajurvedske medicine i vastu znanosti Dinko Bilić, čije obrazovanje i profesionalni put obuhvaćaju studij Tjelesne i zdravstvene kulture te dugogodišnje usavršavanje u području prirodnih i tradicionalnih pristupa zdravlju.

BIO-RAMA d.o.o. Foto: PR

Usavršavanje i istraživanje znanja usmjerio je na prirodne metode rada s tijelom, uključujući masažu, bioenergiju i kiropraktiku.Tijekom godina završio je niz specijalizacija iz ajurvedske dijagnostike, panchakarme i vastu arhitekture te sudjeluje u međunarodnim edukacijama i suradnjama. Sva svoja skupljena znanja sada koristi da bi pomogao drugima.

Što je Prana Metatron?

Uz tradicionalne pristupe, u radu se koriste i suvremeni informacijski sustavi koji se primjenjuju u analizi različitih obrazaca. Jedan je od njih Prana Metatron.

Prana Metatron opisuje se kao informacijski dijagnostički alat koji se koristi za analizu različitih energetskih i informacijskih obrazaca povezanih s organizmom. Sustav se temelji na interpretaciji više razina informacija u okviru holističkog pristupa.

BIO-RAMA d.o.o. Foto: PR

Interpretacija odnosa unutar informacijskih sustava

Sličan konceptualni pristup prisutan je i kod sustava TimeWaver, koji se također koristi u okviru informacijskih analiza. Taj je sustav dio šireg trenda korištenja informacijskih modela u promatranju individualnih obrazaca.

To je sustav koji analizira informacije povezane s osobom i njezinim okruženjem, pri čemu se interpretacija temelji na konceptu informacijskih polja i njihovih obrazaca.

BIO-RAMA d.o.o. Foto: PR

BEMER terapija i rad s tijelom

Osim informacijskih sustava, u radu su zastupljene i različite metode usmjerene na fizički aspekt tijela. Među njima se nalazi i BEMER terapija.

BEMER terapija se opisuje kao metoda koja koristi elektromagnetske impulse niskih frekvencija, a u praksi se povezuje s podrškom mikrocirkulaciji. Uz to se primjenjuju i različite manualne tehnike i masaže koje se prilagođavaju različitim potrebama.

BIO-RAMA d.o.o. Foto: PR

Psihološka podrška savjetodavnim pristupima i razgovorom

Važan dio rada odnosi se i na psihološki aspekt, gdje se koriste različiti psihoterapijski i savjetodavni pristupi. Ti oblici rada usmjereni su na emocionalne i mentalne procese pojedinca.

U praksi uključuju individualne razgovore i savjetovanje, pri čemu se pristup prilagođava osobi i njezinim specifičnim potrebama.

Ajurvedska dijagnostika kao dio tradicionalnog pristupa

Ajurvedska dijagnostika temelji se na jednom od najstarijih sustava promatranja zdravlja, koji se koristi za razumijevanje uzroka neravnoteža u organizmu. U okviru ovog pristupa promatraju se različite razine tijela, uključujući doše, dhatu tkiva te suptilne aspekte funkcioniranja organizma.

Naglasak je na individualnom pristupu, pri čemu se dobiveni uvidi koriste kao smjernice za daljnje preporuke, uključujući prehranu, životne navike i način razmišljanja. Takav oblik dijagnostike dio je šire ajurvedske tradicije koja se razvijala tijekom stoljeća i prisutna je u različitim oblicima i u drugim tradicionalnim medicinskim sustavima, poput kineske medicine, dok su određeni elementi bili poznati i u povijesti zapadne medicine.

Korekcija prostora

Poseban segment rada odnosi se na prostor i njegov utjecaj na svakodnevni život. U tom kontekstu primjenjuju se principi vastu znanosti.

Korekcija prostora obuhvaća analizu rasporeda i organizacije prostora, pri čemu se prostor promatra kroz odnos prema načinu života osobe. Cilj je usklađivanje prostora prema načelima te tradicionalne discipline. Više informacija saznajte na stranici Bijelo Jaje.