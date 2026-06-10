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Holistički pristup zdravlju koji povezuje tijelo, um i životni prostor u jedinstvenu cjelinu

Piše Nova Studio, 15. lipnja 2026. @ 13:43 komentari
BIO-RAMA d.o.o.
BIO-RAMA d.o.o. Foto: PR
U suvremenom načinu života sve je izraženija potreba za pristupima koji ne gledaju zdravlje samo kroz pojedinačne simptome, nego kroz širu sliku čovjekova svakodnevnog funkcioniranja.
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