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Hladna pića uvijek pri ruci: Kvalitetan hladnjak za piće više je od običnog uređaja

Piše Nova Studio, 18. lipnja 2026. @ 10:27 komentari
OUTLET ŠIMEX d.o.o.
OUTLET ŠIMEX d.o.o. Foto: PR
Hladnjak za pića jedan je od uređaja koji imaju ključnu ulogu u djelatnostima poput ugostiteljstva i maloprodaje, a istovremeno može biti i praktičan dodatak kod kuće.
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