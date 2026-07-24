Ministar Habijan o izručenju Pavleka Hrvatskoj: "Volio bih..."

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan rekao je da očekuje da se slučaj izručenja bivšeg direktora alpskih reprezentacija Vedrana Pavleka Hrvatskoj riješi što prije, istaknuvši da postupak ovisi o kazahstanskim vlastima.
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Habijan je na svečanosti održanoj povodom prisege vježbenika pravosudne policije rekao da je predmet vezan uz izručenje Vedrana Pavleka, kojeg hrvatska pravosudna tijela traže zbog izvlačenja novca u Hrvatskom skijaškom savezu, trenutno u rukama Državnog odvjetništva i pravosudnih tijela.
"Mi ćemo kao i do sada postupiti sukladno zamolbi koja dođe od strane pravosudnih tijela", rekao je Habijan i dodao da će odluka o daljnjem tijeku postupka ovisiti o kazahstanskim vlastima.
"Volio bih da njegov dolazak u Republiku Hrvatsku bude čim prije, ali to ovisi o njihovim vlastima i njihovom glavnom državnom odvjetniku", kazao je ministar.
Govoreći o obnovi zgrade pravosudnih tijela u Varaždinu, Habijan je odbacio tvrdnje varaždinskog gradonačelnika Nevena Bosilja da se radovi izvode bez potrebne građevinske dozvole.
Istaknuo je da je tijekom uklanjanja postojeće zgrade utvrđeno kako temelji i konstrukcija ne zadovoljavaju sigurnosne uvjete, zbog čega je izmijenjen način provedbe projekta.
"Žao mi je što je od jednog ulaganja u infrastrukturu nastala negativna vijest koja definitivno nije dobra", rekao je Habijan i dodao da Državni inspektorat nadzorom nije pronašao nepravilnosti. Prema njegovim riječima, radovi se provode u skladu s propisima, a postupak izmjene i dopune građevinske dozvole proveden je na zakonit način.
Izmjene zakona o pravosudnoj policiji u proceduri do prosinca
"Državni inspektorat je utvrdio da nije bilo nikakvih nepravilnosti i da se sve radi sukladno pozitivnim propisima", rekao je Habijan, dodavši kako smatra da je Bosilj "iz njemu nepoznatih razloga politizirao cijeli slučaj".
Ministar se osvrnuo i na stanje u pravosudnoj policiji, istaknuvši da s predstavnicima sindikata postoji kontinuiran dijalog te da su u tijeku pripreme izmjena zakonskog okvira koji uređuje njihov položaj.
Najavio je da bi izmjene zakona trebale biti upućene u proceduru do prosinca, podsjetivši da je njihovu izradu najavio prije dvije godine.
Govoreći o plaćama pravosudnih policajaca, rekao je da prosječna plaća prema podacima iz centralnog obračuna iznosi 1879 eura te naglasio da pitanje položaja te službe nije samo pitanje primanja, nego i uvjeta rada.
"Plaće smo povećali, ali pitanje je i atraktivnosti samog zanimanja", rekao je Habijan, dodajući da su važna ulaganja u zatvorsku infrastrukturu, opremu, odjeću, obuću, naoružanje i vozni park.
Naglasio je kako su uvjeti rada pravosudne policije zahtjevni jer službenici svakodnevno rade s osobama koje su počinile kaznena djela, ali smatra da su posljednjih godina napravljeni pozitivni pomaci.