VIDEO Pogledajte kako su saborske kolege ispratile najdugovječnijeg zastupnika na odlasku

Sabor je u petak podržao zahtjev najdugovječnijeg zastupnika Furija Radina za zamrzavanjem mandata iz osobnih razloga i to nakon provedene 34 godine u saborskim klupama, zastupnici su ga podržali gromoglasnim pljeskom, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković izrazio žaljenje zbog odlaska.

Prije glasanja, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics izvijestio je kako zastupniku talijanske nacionalne manjine i aktualnom potpredsjedniku Sabora Furiju Radinu mirovanje mandata započinje 25. lipnja, dok će ga u klupama zamijeniti Marin Corva.

''Želim zahvaliti na zadnjih deset godina koje sam proveo u Saboru s tobom. U svjetlu Svjetskog prvenstva u nogometu, osjećam se kao da odlazi Luka Modrić'', rekao je Jankovics.

Radin, koji je prvi put u saborske klupe ušao 1992. godine, mandat je odlučio staviti u mirovanje iz osobnih razloga. Za zastupnika talijanske nacionalne manjine biran je deset puta te je bio najdugovječniji zastupnik. U Saboru je u neprekidnom trajanju proveo 34 godine.

Oglasio se Jandroković

Na dosadašnjem radu i političkoj aktivnosti zahvalio mu je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je istaknuo kako mu je malo žao što mora pročitati odluku o stavljanju Radinova mandata u mirovanje.

"Radi se o čovjeku koji je u saborskim klupama od konstituiranja drugog saborskog saziva, saborsku je prisegu dao čak 10 puta, to ga čini zastupnikom s najdužim stažem u povijesti suverene, samostalne i demokratske RH", rekao je.

Dodao je kako je Radin rekorder bez konkurencije i jedan od doajena i hrvatske politike i hrvatskog parlamentarizma. "Svi ga poznajemo kao jednog ugodnog sugovornika, vrlo korektnog čovjeka, koji je brinuo o interesima talijanske nacionalne manjine u Hrvatskoj, ali i zastupao interes RH u međunarodnim odnosima", poručio je.

Kao zanimljivost je naveo i kako je danas točno devet godina otkako je Radin izabran za potpredsjednika Sabora. "Ja mu se zahvaljujem na iznimno korektnoj i kvalitetnoj suradnji. Hvala ti od srca, dragi Furio, želim ti puno uspjeha i sreće, ti ćeš sigurno imati obilje različitih interesa i ne bojim se da će ti biti dosadno", poručio mu je.

Odlazi i Ledenko (Most)

Zahvale su mu uputili i zastupnici.

''Mogu samo poželjeti da mi mlađi, koji smo došli iza, ostavimo jednak ili sličan trag. Nisam sigurna je li ispravno željeti svima nama toliko puno mandata, ali možete biti ponosni na ulogu koju ste odradili u Hrvatskom saboru'', poručila mu je SDP-ova Marija Lugarić.

''Poželjet ću vam, nakon dobrog boja i dobre trke, da uživate u onome što je puni smisao života, a to je to je šetnja sa svojom unučadi i uživanje u onim plodovima zbog kojih čovjek strahuje cijeli svoj radni vijek i nada se da će sve biti dobro'', kazao mu je i Ivica Ledenko (Most), koji, također, odlazi iz Sabora.

I njemu je predsjednik Sabora poželio puno uspjeha u daljnjem životu i radu.

A, dok Radin mandat može aktivirati ponovno nakon šest mjeseci, Ledenko prestaje obnašati dužnost zastupnika s dano 23. lipnja. Naime, on je u Sabor ušao kao zamjena izabranog zastupnika Ivana Matića, koji je odlučio aktivirati svoj mandat.

Odlazak komentirao i Pupovac

Nakon što su potvrdili odluku MIP-a o zamrzavanju mandata, zastupnici su ustali i Radinu iskazali podršku gromoglasnim pljeskom.

Hvala vam za lijepe riječi, uzvratio je kratko Radin zastupnicima. S obzirom na to da ostaje s njima do idućeg četvrtka, nije se još htio oprostiti, držati govore i davati izjave.

Milorad Pupovac, predstavnik srpske nacionalne manjine, u izjavi novinarima ustvrdio je da je Radin "jedan od nestora hrvatskog parlamentarnog života i jedan od najzaslužnijih za razvoj manjinske politike i manjinske političke kulture u hrvatskom političkom životu".

"Sasvim je sigurno da će nam nedostajati", dodao je.

U Klubu nacionalnih manjina će razgovarati tko bi mogao naslijediti Radina na dužnosti potpredsjednika Sabora. Jankovics, koji smatra da Radin odlazi prerano i da je mogao još puno doprinijeti, kako je rekao novinarima, odbacuje mogućnost da on preuzme tu funkciju.