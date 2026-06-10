Važna novost u Zagrebu: Proširen krug korisnika besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje

Grad Zagreb širi kriterije za korištenje usluge besplatnog prijevoza na kemoterapiju i zračenje, uvedenu početkom travnja ove godine.

"Praćenjem provedbe ovog pilot projekta, već je nakon prvog mjeseca provedbe uočena mogućnost proširenja skupina sugrađana i sugrađanki koje mogu koristiti besplatan prijevoz na liječenje", priopćeno je iz Ureda gradonačelnika.

"Uz korisnike zajamčene minimalne naknade, koji uslugu koriste od početka pilot projekta, prijevoz će sada biti omogućen i ljudima koji primaju gradsku novčanu naknadu za korisnike inkluzivnog dodatka, kao i umirovljenicima s prebivalištem u Zagrebu čiji ukupni mjesečni prihodi iznose 750 eura ili manje", rekla je pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom dr. sc. Lora Vidović.

Zahtjev za uslugu prijevoza, zajedno s potrebnom dokumentacijom, podnosi se gradskom Odjelu za socijalnu zaštitu, Prilaz Ivana Visina 1–3, osobno, poštom ili putem e-mail adrese uslugaprijevoza@zagreb.hr.

Grad Zagreb je pokrenuo ovaj pilot projekt radi veće dostupnosti liječenja i lakšeg odlaska na terapije.

"Time nastavlja širiti mrežu socijalnih usluga s posebnim naglaskom na građane i građanke kojima je pomoć najpotrebnija, a među njima su zasigurno onkološki pacijenti, kojima je organiziranim prijevozom od doma do zdravstvene ustanove omogućen lakši pristup liječenju", poručili su.

Obrazac zahtjeva za korištenje usluge te upute dostupne su na službenoj stranici Grada Zagreba.