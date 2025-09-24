Godine truda nestaju u tranu, jedan potez uništio sve: "One nikada ne smiju biti puštene u prirodu"

Posljednje tri godine djelatnici Javne ustanove Zeleni prsten neumorno su radili na uklanjanju invazivnih crvenouhih kornjača iz dva manja jezera u sklopu Novih dvora u Zaprešiću, uz samo golf igralište. Uloženo je mnogo truda, strpljenja i sati rada, ali rezultat je bio vrijedan: sve crvenouhe kornjače uklonjene su iz ta dva jezera.

Crvenouha kornjača danas je među 100 najopasnijih invazivnih vrsta na svijetu. U Europi su njezin uvoz i prodaja strogo zabranjeni jer ozbiljno ugrožava našu autohtonu barsku kornjaču, često upozoravaju stručnjaci.

"Prve kornjače u jezeru završile su upravo zbog neodgovornih vlasnika koji su ih pustili u prirodu, a nama je trebalo dvije godine da ih sve uklonimo. I taman kad smo mislili da smo uspjeli – zahvaljujući istim neodgovornim postupcima, ponovno moramo krenuti ispočetka. Zato je važno ponavljati najvažniju poruku: kornjače nikada ne smiju biti puštene u prirodu", upozorili su iz Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke Županije

Iznenađenje i razočaranje

"Kornjače smo hvatali na različite načine – od postavljanja vrša, do ručnog lova mrežicom – kako bismo što uspješnije izvukli svaku jedinku iz jezera. Ove godine, nakon što su sva prethodna izlovljavanja bila završena, nastavili smo s redovitim tjednim obilascima i nadzorom. U suradnji s djelatnicima Komunalca, koji održavaju golf igralište, provjeravali smo da li su zbilja sve kornjače izlovljene iz jezera ili su neke ostale još skrivene. Nekoliko mjeseci smo dobivali dobre vijesti, nitko nije primijetio crvenouhe kornjače, a ni mi ih nismo vidjeli. Smatrali smo da smo uspjeli potpuno očistiti jedno stanište", kazali su iz Javne ustanove.

No onda je, kažu uslijedilo iznenađenje: "Tijekom kolovoza ponovno su uočene tri nove crvenouhe kornjače u jezerima. Taj trenutak bio je razočaravajući iz više razloga. Prvo, jer pokazuje da i dalje postoje građani koji, nakon što se zasite svojih kućnih ljubimaca, iste puštaju u prirodu. Takvi postupci često se čine bez loše namjere, ali s vrlo ozbiljnim posljedicama. Crvenouhe kornjače nisu dio naše prirode – one su invazivne, ugrožavaju domaće vrste i remete ravnotežu u ekosustavu."

"Drugo, jer smo svjesni da sav naš dosadašnji trud može biti poništen jednim jedinim nesmotrenim potezom! Sve one sate i dane provedene u lovu i nadzoru sada moramo ponoviti, a vrijeme i energija mogli su biti usmjereni u druge projekte zaštite prirode. Unatoč razočaranju, odmah smo krenuli ponovno pregledavati oba jezera i poduzeti nove akcije lova, kako bismo što prije uklonili svaku unesenu jedinku", dodali su.

Neznanje stvara probleme

Ova situacija, naglašavaju, podsjeća na nešto vrlo važno - edukacija se mora stalno ponavljati: "Iako smo mnogo puta govorili o štetnosti invazivnih vrsta, još uvijek postoje ljudi koji iz neznanja čine nesvjesnu štetu okolišu. To znači da naša zadaća nije završena – naprotiv, moramo još glasnije i upornije prenositi poruke o tome zašto invazivne vrste ne smiju biti dio naše prirode. Ako ih pustimo u prirodu, one mogu istisnuti naše domaće barske kornjače, uništavati vodenu vegetaciju i mijenjati cijeli ekosustav. Svaka nova jedinka koja završi u jezeru znači novi problem koji se mogao spriječiti – samo da je netko znao i postupio drugačije."

Ako imate crvenouhu kornjaču o kojoj se više ne možete brinuti, kontaktirajte Javnu ustanovu Zeleni prsten Zagrebačke Županije ili je odvezite u Zoološki vrt Grada Zagreba u Prihvatni centar za invazivne vrste vodenih kornjača gdje one ovdje nastavljaju život bez ugrožavanja autohtonih vrsta kornjača u prirodi Hrvatske.

Zaključak je jednostavan, ali važan: neznanje stvara probleme, upozoravaju iu Javne ustanove i zaključuju: "Zato je ključno da svi zajedno učimo, širimo informacije i ponašamo se odgovorno. Samo tako možemo očuvati prirodu i trud koji zajednički ulažemo. Naš posao je da stalno podsjećamo, a vaša uloga je da te poruke čujete, prenesete drugima i nikada ne puštate invazivne vrste u okoliš."