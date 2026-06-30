Generacija Z konzumira društvene mreže, ali najviše vjeruje tradicionalnim medijima: Novo HUDI istraživanje otkriva jaz između navika i povjerenja

Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) objavila je rezultate opsežnog istraživanja o navikama korištenja medija, povjerenju u izvore informacija i medijskoj pismenosti Generacije Z.

Istraživanje, provedeno uz potporu AEM-a na nacionalno reprezentativnom uzorku od tisuću mladih u dobi od 16 do 30 godina, otkriva izrazit paradoks digitalne generacije: iako mladi gotovo sav sadržaj konzumiraju na društvenim mrežama, najveće povjerenje i dalje pridaju tradicionalnim hrvatskim medijima.

Nalazi pokazuju da je za Generaciju Z, neovisno o kanalu, presudna kvaliteta i argumentiranost sadržaja te transparentnost izvora – što otvara jasan prostor za odgovorne izdavače i vjerodostojno novinarstvo u digitalnom okruženju.

Društvene mreže vode u konzumaciji, tradicionalni mediji u povjerenju

Među mladima dominiraju digitalne i video platforme kao primarni kanali informiranja. Društvene mreže prednjače s velikim odmakom – njih nekoliko puta dnevno za informiranje koristi 68,9 posto ispitanika, tradicionalne medije poput online portala i TV-a prati 34 posto Gen Z-a nekoliko puta dnevno, dok radio (13,8 posto) i tisak (5,0 posto) bilježe znatno manju upotrebu. Riječ je o strukturnom zaokretu Generacije Z prema konzumaciji sadržaja u digitalnom okruženju.

No kada se mjeri povjerenje, slika se obrće. Generacija Z najviše vjeruje upravo onim kanalima koje najmanje koristi, radiju, tisku, televiziji te online portalima, a najmanje TikToku i sadržaju influencera, koje pritom konzumira najčešće. U izravnoj usporedbi, hrvatski mediji uvjerljivo nose najvišu razinu povjerenja, slijede društvene mreže, dok influenceri zauzimaju posljednje mjesto. Zanimljivo je i da povjerenje u pojedini medijski portal izravno prati njegovu čitanost – portali koji se više čitaju uživaju i veće povjerenje, čime se potvrđuje model u kojem poznavanje branda gradi vjerodostojnost.

Što gradi povjerenje?

Povjerenje u vijesti na hrvatskim portalima najviše ovisi o kvaliteti sadržaja i transparentnosti izvora. Na društvenim je mrežama glavni faktor povjerenja argumentiranost i provjerenost informacija, a kod influencera kvaliteta i argumentiranost sadržaja – znatno više nego broj pratitelja. Najveće povjerenje među kategorijama influencera uživaju oni s edukativnim i znanstvenim sadržajem.

Visoka samoprocjena medijske pismenosti, ali ne uvijek i u praksi

Generacija Z sebe vidi kao medijski pismenu generaciju. 77,6 posto ispitanika tvrdi da razumije razliku između vijesti, komentara i oglasa, a 76,0 posto svjesno je kako algoritmi utječu na sadržaj koji im se prikazuje. Znanje o medijima i provjeri informacija najčešće stječu samostalnim istraživanjem, pri čemu su društvene mreže kao izvor znanja gotovo izjednačene sa školom i fakultetom.

Kultura dijeljenja sadržaja relativno je odgovorna: 65,1 posto ispitanika uvijek ili često provjerava istinitost vijesti prije nego što ih podijeli. Kada se ipak dijeli bez provjere, glavni okidač nije politički ili osobni motiv, nego emocionalni apel sadržaja – zanimljiva, šokantna ili zabavna vijest.

Jaz između stava i ponašanja

Najvažniji nalaz istraživanja krije se u raskoraku između svijesti i djelovanja. Generacija Z snažno prepoznaje opasnost dezinformacija: smatra da društvene mreže ubrzavaju njihovo širenje, da influenceri imaju velik utjecaj na formiranje mišljenja mladih te da bi trebali snositi odgovornost za širenje dezinformacija.

Postoji i jasan konsenzus o važnosti provjere činjenica – 79,5 posto smatra fact-checking korisnim alatom za suzbijanje dezinformacija, a 79,0 posto drži da bi trebao biti obvezan dio novinarskog izvještavanja. Čak 79,2 posto ispitanika podržava uvođenje edukacije o fact-checkingu za učenike i studente.

Ipak, kada se mjeri stvarno ponašanje, otkriva se ključni jaz: tek 10,9 posto pripadnika Generacije Z uvijek koristi metode provjere činjenica, a dodatnih 26,3 posto to čini često. Oni koji provjeravaju, najčešće posežu za generaliziranim tražilicama, dok su specijalizirani alati još uvijek marginalno prisutni.

Fact-checking radna skupina prerasta u Radnu skupinu za integritet sadržaja

Prepoznajući rastuću važnost vjerodostojnog medijskog sadržaja i sve složeniji digitalni ekosustav, HUDI je proširio opseg djelovanja svoje dosadašnje radne skupine za fact-checking, koja od sada nosi naziv Radna skupina za integritet sadržaja.

Promjena naziva odraz je proširenog mandata skupine, koja će se ubuduće baviti:

očuvanjem vjerodostojnosti sadržaja,

praćenjem i analizom utjecaja umjetne inteligencije na sadržaj,

prepoznavanjem i suzbijanjem dezinformacija te

razvojem smjernica i praksi za odgovorno stvaranje sadržaja na digitalnom tržištu.

Za predsjednicu Radne skupine za integritet sadržaja izabrana je dr. sc. Marija Slijepčević.

Marija Slijepčević Foto: HUDI

"Integritet sadržaja danas postaje jedno od ključnih pitanja digitalnog informacijskog prostora. Provjera činjenica njegov je važan dio, ali jednako su važni transparentnost, odgovorna primjena umjetne inteligencije i očuvanje povjerenja publike. Vjerujem da će radna skupina ostati mjesto suradnje stručnjaka iz različitih područja te razvoja konkretnih preporuka i dobrih praksi za hrvatski medijski prostor", poručila je Slijepčević.

O istraživanju

Cilj istraživanja bio je ispitati stavove i ponašanja Generacije Z vezana uz korištenje medija, povjerenje u medije i medijsku pismenost. Provedeno je online metodom na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika u dobi od 16 do 30 godina, regrutiranih putem online panela, u razdoblju od 19. ožujka do 7. travnja 2026. godine. Upitnik je obuhvatio module o korištenju i povjerenju u izvore informacija, medijskoj pismenosti, stavovima o fact-checkingu te poznavanju platforme „Točno tako" i kampanje „Važno je znati kad se plati".

Izvršni odbor HUDI čine Igor Cenić, član upravnog odbora Hanza Medije, Marin Katušić, direktor monetizacije, Index promocija, Tonko Weissmann, izvršni potpredsjednik i član uprave RTL-a Hrvatska, Domagoj Repač, direktor digitalnog odjela Nove TV, Miran Pavić, osnivač i direktor Presshaus te Zoran Turković, izvršni direktor i član uprave u 24sata i predsjednik HUDI-ja.