FOTO Pao trojac u Zagrebu, staricama se predstavljali kao policajci: Imali posebnu opremu, ukrali tisuće eura

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom, 38-godišnjakom i 39-godišnjakinjom koje sumnjiči za tri prijevare, od kojih je jedna ostala u pokušaju.
akcija spašavanja
FOTO Detalji smrtonosnog požara u Zagrebu: Evakuirano više osoba, poginuo muškarac
herojski čin
Drama na plaži, trojica mladića postali heroji: "Bez razmišljanja su skočili u more"
DETALJI OPERACIJE POLICIJE
Policija upala u apartman "turista": Ono što su pronašli moglo je isprazniti brojne račune
Mete su im bile žene u dobi od 74, 81 i 85 godina kojima su se lažno predstavljali kao policijski službenici.
Uhićeni lažni policajci - 3
(Foto:
PU zagrebačka)
Policija sumnja da su od 13. do 17. srpnja na području Črnomerca, Velike Gorice i Maksimira djelovali prema unaprijed dogovorenom planu kako bi se domogli novca starijih žena. Oštećene su uvjeravali da posjeduju krivotvoreni novac koji policija mora provjeriti i oduzeti.
Otkriveno kako su operirali
Prema policiji, 34-godišnjak je telefonom kontaktirao starije žene čije je brojeve pronalazio u telefonskom imeniku. Koristio je mobitel nabavljen upravo za tu svrhu te se predstavljao kao policajac koji provjerava krivotvoreni novac.
Uhićeni lažni policajci - 2
Foto:
PU zagrebačka
Nakon što bi ih doveo u zabludu, osumnjičeni bi automobilom kojim je upravljala 39-godišnjakinja došli do njihovih adresa. Dok je 34-godišnjak nastavljao razgovarati sa žrtvama telefonom i održavati ih u zabludi, 38-godišnjak bi ulazio u njihove stanove.
I on se predstavljao kao policijski službenik, a ženama je pokazivao lažni etui s grbom policije. Govorio im je da novac mora provjeriti i fotografirati, nakon čega bi ga odnio u automobil i ukrao.
Uhićeni lažni policajci - 1
Foto:
PU zagrebačka
Policija je nakon dviju prijevara počinjenih 13. i 15. srpnja pokrenula hitne izvide te prikupila informacije o mogućim počiniteljima. Intenzivnije postupanje potaknule su i brojne dojave građana koji su primali pozive osobe koja se predstavljala kao policijski službenik.
Osumnjičeni su 17. srpnja pokušali prevariti i 74-godišnjakinju. Telefonom ju je nazvala osoba koja se predstavila kao policajac, a zatim je na njezinu adresu došla druga osoba s pričom da treba provjeriti krivotvoreni novac.
Žena im, međutim, nije povjerovala pa su osumnjičeni odustali i počeli se udaljavati s mjesta događaja. Policajci su na području Maksimira uočili 34-godišnjaka i 38-godišnjaka dok su odlazili iz dvorišta.
Dvojac se dao u bijeg, no policija ih je kasnije uočila na Bukovačkoj cesti dok su se vozili automobilom. Uhitili su ih uz uporabu sredstava za vezivanje te ih doveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
Otprije poznati policiji
Policija sumnja da su osumnjičeni ukradeni novac međusobno podijelili i trošili za obiteljske potrebe. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 6300 eura.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
Policija navodi i da je protiv 34-godišnjaka i 38-godišnjaka prethodnih godina već više puta postupala i podnosila kaznene prijave zbog istovrsnih kaznenih djela.