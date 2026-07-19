FOTO Pao trojac u Zagrebu, staricama se predstavljali kao policajci: Imali posebnu opremu, ukrali tisuće eura

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom, 38-godišnjakom i 39-godišnjakinjom koje sumnjiči za tri prijevare, od kojih je jedna ostala u pokušaju.

Mete su im bile žene u dobi od 74, 81 i 85 godina kojima su se lažno predstavljali kao policijski službenici.

Uhićeni lažni policajci - 3 (Foto: PU zagrebačka)

Policija sumnja da su od 13. do 17. srpnja na području Črnomerca, Velike Gorice i Maksimira djelovali prema unaprijed dogovorenom planu kako bi se domogli novca starijih žena. Oštećene su uvjeravali da posjeduju krivotvoreni novac koji policija mora provjeriti i oduzeti.

Otkriveno kako su operirali

Prema policiji, 34-godišnjak je telefonom kontaktirao starije žene čije je brojeve pronalazio u telefonskom imeniku. Koristio je mobitel nabavljen upravo za tu svrhu te se predstavljao kao policajac koji provjerava krivotvoreni novac.

Uhićeni lažni policajci - 2 Foto: PU zagrebačka

Nakon što bi ih doveo u zabludu, osumnjičeni bi automobilom kojim je upravljala 39-godišnjakinja došli do njihovih adresa. Dok je 34-godišnjak nastavljao razgovarati sa žrtvama telefonom i održavati ih u zabludi, 38-godišnjak bi ulazio u njihove stanove.

I on se predstavljao kao policijski službenik, a ženama je pokazivao lažni etui s grbom policije. Govorio im je da novac mora provjeriti i fotografirati, nakon čega bi ga odnio u automobil i ukrao.

Uhićeni lažni policajci - 1 Foto: PU zagrebačka

Policija je nakon dviju prijevara počinjenih 13. i 15. srpnja pokrenula hitne izvide te prikupila informacije o mogućim počiniteljima. Intenzivnije postupanje potaknule su i brojne dojave građana koji su primali pozive osobe koja se predstavljala kao policijski službenik.

Osumnjičeni su 17. srpnja pokušali prevariti i 74-godišnjakinju. Telefonom ju je nazvala osoba koja se predstavila kao policajac, a zatim je na njezinu adresu došla druga osoba s pričom da treba provjeriti krivotvoreni novac.

Žena im, međutim, nije povjerovala pa su osumnjičeni odustali i počeli se udaljavati s mjesta događaja. Policajci su na području Maksimira uočili 34-godišnjaka i 38-godišnjaka dok su odlazili iz dvorišta.

Dvojac se dao u bijeg, no policija ih je kasnije uočila na Bukovačkoj cesti dok su se vozili automobilom. Uhitili su ih uz uporabu sredstava za vezivanje te ih doveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Otprije poznati policiji

Policija sumnja da su osumnjičeni ukradeni novac međusobno podijelili i trošili za obiteljske potrebe. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na oko 6300 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Policija navodi i da je protiv 34-godišnjaka i 38-godišnjaka prethodnih godina već više puta postupala i podnosila kaznene prijave zbog istovrsnih kaznenih djela.