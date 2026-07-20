Spektakularna akcija policije u Tisnom: Pogledajte što je sve pronađeno kod 25-godišnjeg Nizozemca

Policajci uprave šibensko-kninske u suradnji s policijskim službenicima Ravnateljstva policije, proveli su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjim državljaninom Nizozemske zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, policija je u subotu obavila pretragu apartmana kojim se koristio osumnjičeni u Tisnom. Tom prilikom pronađena je veća količina različitih vrsta droga i opreme za njihovu distribuciju.

Policija je zaplijenila ukupno 4174 tablete MDMA-a (ecstasyja), 372 grama MDMA-a, gotovo 600 grama MDMA-a u kristalima, više manjih pakiranja MDMA-a u prahu, 350,5 grama ketamina, 331 listić LSD-a, 234,5 grama marihuane, šest digitalnih vaga te veći novčani iznos.

Pretragom automobila kojim se koristio osumnjičeni pronađena je dodatna količina droge, među kojom 150 tableta MDMA-a, marihuana, kokain, ketamin, MDMA u kristalima i drugi oblici te droge, kao i još jedan veći novčani iznos.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 25-godišnji državljanin Nizozemske predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.