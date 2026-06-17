Eksplozija kod Ivanić-Grada, teško ozlijeđena dvojica muškaraca

Dvojica radnika teško su ozlijeđena u nesreći na radu koja se u utorak,16. lipnja oko 14 sati, dogodila na području Ivanić-Grada.

Prema informacijama PU zagrebačke, nesreća se dogodila u krugu jednog poduzeća tijekom pretakanja stlačenog kisika iz veće u manju bocu.

Iz zasad neutvrđenih razloga došlo je do eksplozije u kojoj su teško ozlijeđeni zaposlenici u dobi od 41 i 49 godina.

Ozlijeđeni muškarci prevezeni su u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, gdje im je pružena liječnička pomoć.

O nesreći je obaviješten i inspektor zaštite na radu Državnog inspektorata, koji će zajedno s policijom utvrditi sve okolnosti događaja.