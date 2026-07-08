Dvojac varao klijente i poreznu: Izvukli gotovo pola milijuna eura

Temeljem zaprimljene prijave Porezne uprave, Područnog ureda Dubrovnik, policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske proveli su opsežno kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo podnošenjem kaznene prijave protiv dvije osobe.

Radi se o 39-godišnjaku protiv kojeg je Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku podnesena kaznena prijava za kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaju poreza ili carine i krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Drugoosumnjičena je 65-godišnjakinja, s kojom je prvoosumnjičeni obiteljski povezan, a protiv koje je podnesena kaznena prijava za kaznena djela pomaganja u počinjenu kaznenog djela utaja poreza ili carine i krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su osumnjičeni, kao odgovorna osoba i zaposlenik trgovačkog društva koje je registrirano u Dubrovniku, tijekom 2018. godine sudjelovali u poreznoj prijevari koja je imala za cilj izvlačenje neovlaštenog predporeza PDV-a s jedne strane, te smanjenjem isporuka putem izdavanja fiktivnih storno računa s druge strane, pri čemu se trgovačko društvo nalazilo u sredini prijevarnog lanca.

Radi se o trgovačkom društvu koje zakonito obavlja djelatnost knjigovodstva i taxi usluga, a koje je u kružnoj prijevari imalo ulogu posrednika na način da su dizali cijenu robe koja nikada ne bi završila u maloprodaji, ometali praćenje traga novca i cijele transakcije i pokrivali vezu između tradera i brokera.

Osim toga, prvoosumnjičeni je neosnovano isplaćivao novac sa žiro računa društva kojim je plaćao nabavku robe široke potrošnje za svoje potrebe, a u poslovnim knjigama nije uredno evidentirao sve poslovne događaje.

Ukupna materijalna šteta opisanim kaznenim djelima iznosi 445.644,09 eura.