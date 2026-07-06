Drama na varaždinskoj tržnici: Policija opkolila mladića zbog pištolja, uslijedio preokret

Prava drama odigrala se na Gradskoj tržnici u Varaždinu nakon što su policajci uočili mladića koji je za pojasom hlača nosio predmet nalik pištolju.

Policajci Policijske postaje Varaždin primijetili su mladića kod ulaza na tržnicu iz Ulice Petra Preradovića. Budući da je postojao opravdani razlog za sumnju da bi mogao ugroziti sigurnost građana i policijskih službenika, odmah su reagirali.

Kako bi otklonili moguću opasnost, nad mladićem su primijenili sredstva prisile, odnosno tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje, nakon čega je priveden u policijsku postaju.

Daljnjim postupanjem utvrđeno je da se radi o 18-godišnjaku s područja Međimurske županije te da predmet koji je nosio za pojasom nije bilo pravo vatreno oružje, već plastični pištolj. Replika mu je privremeno oduzeta.

Nakon privođenja pregledao ga je liječnik Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koji je utvrdio da tijekom policijskog postupanja nije zadobio nikakve ozljede.

Po završetku kriminalističkog istraživanja 18-godišnjaku je uručen prekršajni nalog zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija podsjeća da nošenje predmeta koji izgledom nalikuju pravom oružju na javnim mjestima može izazvati uznemirenost građana i zahtijevati hitnu policijsku intervenciju.