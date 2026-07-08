Novi detalji opsadnog stanja na periferiji Zagreba: Pucao na policiju, drama je trajala 15 sati

Prava drama odvijala se u utorak u Donjem Dragonošcu, gdje je 65-godišnji muškarac vatrenim oružjem prijetio članovima svoje obitelji. Uplašeni ukućani uspjeli su napustiti kuću te su o svemu obavijestili policiju.

Kako je priopćila zagrebačka policija, dojavu su zaprimili oko 12:40, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni policijski službenici. No, muškarac je odbio suradnju i zaprijetio da će upotrijebiti vatreno oružje.

Zbog ozbiljnosti situacije na teren je pozvan specijalistički tim Jedinice specijalne i interventne policije PU zagrebačke. Tijekom višesatne intervencije 65-godišnjak je u nekoliko navrata pucao iz vatrenog oružja, dok su policijski službenici i policijski pregovarači pokušavali uspostaviti komunikaciju i nagovoriti ga na predaju.

Opsadno stanje u mjestu Donji Dragonožec - 3 Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Pixsell

Nakon što su policajci uporabom sredstava prisile suzili prostor njegova kretanja, muškarac se povukao u jednu od prostorija kuće.

Tek oko tri sata iza ponoći, nakon što je napokon uspostavljena komunikacija, policijski službenici su mu pristupili te ga uz uporabu sredstava prisile priveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

U cijelom događaju nitko nije ozlijeđen, a policija je na mjestu događaja obavila očevid. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.