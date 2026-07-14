DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovcu zbog obiteljskog nasilja

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo u srijedu će raspravljati o skidanju imuniteta SDP-ovom zastupniku Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece, a iz SDP-a kažu da je Piližota sam tražio privremeno povlačenje s lokalnih funkcija.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo raspravljat će o zahtjevu DORH-a za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Piližote, a sukladno dosadašnjoj praksi, kada je riječ o zahtjevu tužiteljstva, zastupnicima se skida saborski imunitet. Piližota je prijavljen za obiteljsko nasilje.

Tim povodom njegov stranački kolega Arsen Bauk izvijestio je novinare da je Piližota zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih lokalnih stranačkih funkcija koje obnaša. Dodao je da je na njemu sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju.

"Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene, postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o postupku. Još jednom naglašavam da SDP osuđuje svaki oblik nasilja", poručio je Bauk.

Naveo je i da prema stranačkom statutu, kada se protiv nekoga vodi kazneni postupak, zamrzavaju mu se stranačke funkcije, no, dodao je, ostaje i član stranke i Kluba zastupnika SDP-a.

Piližota je izabran u 4. izbornoj jedinici i obnaša prvi saborski mandat.