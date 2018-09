U utorak tužan dan u Zadru. Tijela dvojice mladića pronađena su u gradskoj park šumi. Sumnja se na dvostruki suicid. Neslužbeno doznajemo da je razlog što okolina nije prihvaćala njihovu seksualnu orijentaciju.

Dnevnik Nove TV ne izvještava o samoubojstvima, no potaknuti ovim slučajem neprihvaćanja okoline u razgovoru sa strukom željeli smo dobiti odgovor kada i gdje potražiti pomoć i izbjeći ovakav najgori scenarij.

Doktor Anto Bagarić iz Klinike za psihijatriju Vrapče odgovorio je na pitanje kako prepoznati i kako pomoći ljudima koji se nađu u ovakvim krizama.

Napominje kako u javnosti obično vlada mišljenje da se ovakve stvari događaju iznenada, međutim to nije tako, otkriva doktor.

"To je proces i postaje vidljiv i je vidljiv većini članova zajednice i trebamo se trenirati da prepoznamo to. Da prepoznamo kada autoagresivni proces postaje opasan. Osoba silno pate zbog autoagresije i upućuje pozive u pomoć i to su te dvije njihove strane'', objašnjava doktor.

Doktor smatra da je mentalno zdravlje još uvijek tabu tema i da će još dugo biti tako.

"Kada nas slome emocije, to je apstraktno, jer je nepoznato. Svi ih osjećamo. Mentalni sustav je negdje po strani, no zadaća je civiliziranog društva da prepoznajemo to i da osvještavamo to. Da osvjetljavamo taj dio i da ga prepoznajemo", rekao je doktor.

Kada se čovjek nađe u bilo kakvoj krizi prvo se treba obratiti bliskoj osobi. Ili psihijatru, napominje doktor.



"Uvijek je dobro dijeliti svoje emocije s nekim s kim smo bliski. Trebamo se naučiti dijeliti svoje osjećaje. Razvijati taj mehanizam u grupi, u obitelji. Emocije se, i one tužne i one vesele, moraju dijeliti".

Doktor je rekao i kako je najvažnija mentalna sposobnost naučiti prihvaćati različitost te da se ta sposobnost mora razvijati.

"Za to će nam trebati puno godina. No, važno je da nam problemi druge osobe nisu smiješni i da imamo odnos međusobnog prihvaćanja", zaključio je doktor.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi da pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01-2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam.

U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 116-111.

A broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danm od 9 do 20 sati.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA je udruga koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22h ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr