Dnevnik Nove TV u posjedu je eksluzivnih snimki dvoje aktera afere Vjetroelektrane. Josipa Rimac i predsjednik uprave Hrvatskih šuma samo četiri dana prije privođenja sastali su se u jednom zagrebačkom kafiću. Ništa sporno da nam sami nisu nekoliko puta jasno odgovorili da se nisu sastali. No, snimke govore suprotno.

Samo 4 dana prije privođenja, u ponedjeljak 25. svibnja, u 19:43, Krunoslav Jakupčić ušetao je u jedan zagrebački kafić. Nije odmah sjeo za stol, već je nervozno šetao oko stola dvije minute, popravljao košulju i gledao kroz prozor. Točno tri minute poslije, u kafić je ušetala Josipa Rimac.

Indikativno, dvije osobe koje će četiri dana poslije biti privedene zbog korupcijske afere, u istom su kafiću, ali nadzorna kamera otkriva da su potom sjeli zajedno za isti stol. Pozdrav implicira da se nisu sreli prvi puta.

Šef Hrvatskih šuma i državna tajnica, zajedno u kafiću. Ništa čudno, osim da četiri dana kasnije oboje nisu privedeni.

Krunoslav Jakupčić u petak je u javnosti iznio svoju priču oko afere vjetroelektrane i poručio da je rezolutno odbijao pritiske Josipe Rimac.

Nakon uvida u snimku poslali smo upit Hrvatskim šumama je li se u posljednje vrijeme Jakupčić susreo s Rimac? Odgovor je bio kratak.

"Predsjednik uprave Hrvatskih šuma nije se sastao s Josipom Rimac posljednjih nekoliko mjeseci".

Hrvatskim šumama poslan je i upit što je Jakupčić 25. svibnja u kasnim poslijepodnevnim satima radio u društvu bivše kninske gradonačelnice Josipe Rimac i na čiju je inicijativu došlo do susreta i o čemu su razgovarali?

"Navedena informacija nije točna. Predsjednik uprave Hrvatskih šuma nije se sastao s Josipom Rimac posljednjih nekoliko mjeseci", navodi se u odgovoru. Pitali smo potom bi li on to bio spreman reći pred kamerom, no odgovoreno je kako je sve o tome već rečeno.

Nadzorna kamera snimila susret Josipe RImac i Krunoslava Jakupčića (Foto: DNEVNIK.hr)

Iz Hrvatskih šuma, na ponovno inzistiranje, odgovoreno je kako su sigurni da se Krunoslav Jakupčić nije vidio s Rimac posljednjih nekoliko mjeseci.

"Svi sastanci s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac održali su se u službenim prostorima Hrvatskih šuma, a posljednji je bio u veljači. Smatramo da je ovime javni interes za ovu temu namiren", odgovoreno je.

Mjere praćenja u ovom slučaju su provaljene. Kakav je bio sadržaj razgovora, koja je tema, i najbitnije - zašto negiraju susret četiri dana prije uhićenja, pitanja su na koja ćemo i dalje tražiti odgovor.

