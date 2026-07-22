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Svjedokinja incidenta na obali: "Policajac je jednom rukom držao mog prijatelja za vrat, a u drugoj je držao pištolj..."

PišeI. B., 22. srpnja 2026. @ 17:30 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Nikola Brboleza/Cropix
Djevojka koja tvrdi da je bila na mjestu događaja javila se redakciji DNEVNIK.hra i opisala kako je, prema njezinim riječima, izgledao sukob koji je završio ispaljivanjem hica iz službenog pištolja.
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