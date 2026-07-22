Svjedokinja incidenta na obali: "Policajac je jednom rukom držao mog prijatelja za vrat, a u drugoj je držao pištolj..."

Nakon što je policija kazneno prijavila svog kolegu te ga predala pritvorskom nadzorniku, redakciji DNEVNIK.hr javila se djevojka koja tvrdi da je svjedočila incidentu u Rogoznici.

Ispričala je kako je, prema njezinim riječima, izgledao sukob koji je prethodio ispaljivanju hica, a odvio se u nedjelju poslijepodne.

Podsjetimo, prema priopćenju šibenske policije, policajac, koji u trenutku incidenta nije bio na dužnosti, nakon sukoba u prometu prijetio je trojici muškaraca te iz službenog pištolja ispalio jedan hitac u zrak.

Nakon kriminalističkog istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u dovođenje u opasnost života i imovine te prijetnju. Policajac je udaljen iz službe, dok su protiv trojice muškaraca pokrenuti prekršajni postupci zbog narušavanja javnog reda i mira.

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Prema tvrdnjama djevojke koja se javila redakciji, sve je počelo kada su se ona i prijatelj nakratko zaustavili u središtu Rogoznice kako bi kupili sladoled. Kaže da su uključili sva četiri pokazivača smjera i pitali vozača automobila iza sebe mogu li se kratko zadržati, na što je on navodno pristao. Nedugo potom iza njih je stiglo drugo vozilo čiji je vozač, tvrdi, počeo trubiti, nakon čega je izbio verbalni sukob.

Prema njezinim riječima, prijatelj je krenuo prema automobilu, a drugi vozač izašao je iz svog vozila te počeo vikati i psovati. Tvrdi da mu je prijatelj uzvratio riječima da mu vraća iste psovke koje je prethodno čuo od njega.

Kaže da je potom muškarac izvadio pištolj i počeo njime prijetiti, zbog čega su se ona i prijatelj vratili u automobil i pokušali se udaljiti. "Krenuo je za nama s pištoljem usmjerenim u našem pravcu. U strahu smo nazvali svoje očeve i zamolili ih da dođu jer nismo znali što učiniti", navela je.

Do novog verbalnog sukoba došlo je, navela je, kada su stigli očevi i brat prijatelja koji je vozio automobil.

"Prema onome što sam osobno vidjela, isti muškarac jednom je rukom držao mog prijatelja za vrat, dok je u drugoj držao pištolj. Tijekom cijelog događaja bilo je međusobnog vikanja i psovanja, a zatim je ispaljen hitac iz službenog pištolja. Nitko od članova moje obitelji niti mojih prijatelja nije fizički napao tog čovjeka. Dapače, jedna od prisutnih osoba pokušavala je smiriti cijelu situaciju", navela je djevojka.

Dodala je i da je nakon dolaska policije njezinu ocu zbog stresa pozlilo te je vozilom hitne pomoći prevezen u šibensku bolnicu.

Dodala je da su nakon incidenta ona, njezin prijatelj, njegov otac i brat dali iskaz u policiji, a ondje im se naknadno pridružio njezin otac. Nakon davanja iskaza djevojka je puštena, dok je protiv trojice pokrenut prekršajni postupak zbog narušavanja javnog reda i mira.

Okolnosti incidenta utvrdit će se u daljnjem kaznenom i prekršajnom postupku.