Zvijezda slavne serije "Melrose Place" Daphne Zuniga se vjenčala.

Glumica Daphne Zuniga (56), najpoznatija po svojoj ulozi u kultnoj seriji "Melrose Place", udala se za dugogodišnjeg dečka Davida Mleczkoa. Par je imao maleno, privatno vjenčanje daleko od očiju javnosti.

Daphninu su glumačku karijeru obilježile uloge u serijama "Melrose Place" i "One Tree Hill", uspješnicama koje su dugi niz godina zabavljale publiku pred malim ekranima diljem svijeta.

Vjenčanje se održalo u mjestu Cambridge u Massachusettsu u SAD-u, a ceremonija je bila vrlo privatna. Par nije želio veliku svadbu, već su pozvali tek 30 najbližih prijatelja i rodbine da svjedoče njihovu velikom danu.

"Uvijek sam imala taj strah da će mi vjenčanje biti glomazno, da ću se utopiti u njemu i da ću cijelo vrijeme imati osjećaj da glumim. Glumila sam mladenke i znam kakav je to osjećaj, nisam željela da moje vjenčanje prođe u tom tonu", rekla je Daphne.

Par je vjenčala bliska prijateljica Sharon Salzberg, uspješna spisateljica. Zavjete su sami pisali, no trebali su i malu asistenciju svoje prijateljice.

"Sharon ih je pročitala jer mi nismo imali snage za to. Samo bismo se rasplakali", rekla je Daphne.

Glumica je za vjenčanje odabrala vjenčanicu Nicole Miller. Ovo je Daphnein prvi brak, a svog je odabranika upoznala prije 12 godina na spoju naslijepo. Zaručili su se u studenom prošle godine.

Daphne je svoju prvu ulogu dobila s 19 godina u horor-filmu "The Dorm That Dripped Blood", no slavu je stekla kada je dobila ulogu u američkoj sapunici "Melrose Place", koja se emitirala od 1992. do 1996.

Njezina sljedeća zapaženija uloga došla je tek 2008. kada je postala dijelom glumačke ekipe hit serije "One Tree Hill" koja se emitirala do 2012.