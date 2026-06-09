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Dabro traži raspisivanje referenduma: "Plenkoviću, prekoračimo ljevicu"

Piše A. L., 09. lipnja 2026. @ 10:20 komentari
Josip Dabro na sudu - 10
Josip Dabro na sudu - 10 Foto: Marin Franov/Cropix
Za državnu slabost narod je uvijek lijek, treba vjerovati u narod i ne bojati se liječenja. Plenkoviću, prekoračimo ljevicu!, poručio je Josip Dabro.
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