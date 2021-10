Kod investiranja u zlato važno je naći pravog partnera. Auro Domus je najveća tvrtka u trgovanju plemenitim metalima u Hrvatskoj, temeljena na stogodišnjoj tradiciji vezanoj uz zlato.

Građane Hrvatske svakoga dana sve više neugodno iznenađuju visoke cijene u trgovinama. Poskupljuje sve – od goriva čije cijene obaraju rekorde, preko građevinskog materijala, do onog svima nasušno potrebnog - hrane. Inflacija se, izgleda, otima kontroli. Brojke koje objavljuju državni statističari širom svijeta su zaista zabrinjavajuće. No, inflacija nije jedna od glavnih tema samo među makroekonomistima.



Prema podacima Google Trends-a, riječ „inflacija” se ovako često nije pretraživala još od 2004. godine. Kako poskupljenja slijede rast proizvođačkih cijena, njihov rekordan rujanski rast od preko 12% još će, nažalost, ubrzati spiralu visokih cijena.



Udar na standard građana očituje se u tome što novac vrijedi sve manje. Inflacija “jede” vrijednost novca pa za istu količinu novca možemo kupovati sve manje. To vrijedi i za razdoblja neopterećena inflatornim pritiscima a osobito je izraženo u ovako dramatičnim okolnostima.



Postoji rješenje: ulaganje u zlato čuva Vašu ušteđevinu

Inflacija najviše pogađa one koji posjeduju gotovinu odnosno novac. Bilo u banci na računu, bilo u „kešu” kod kuće. Kamate na oročenu štednju u bankama su jako niske, a na to se, kao i na profite nastale ulaganjem u investicijske fondove i dionice, plaća porez. Uostalom, stopa inflacije daleko nadmašuje štedne kamatne stope. Ima li štednja u inflaciji onda uopće smisla?



Isplativa štednja ipak je moguća. Najbolju zaštitu imovine od pada vrijednosti protekom vremena predstavlja zlato. Ulaganje u investicijsko zlato puno je isplativije od čuvanja novca u banci ili kod kuće. Naime, u zadnjih 50 godina cijena zlata povećavala se po prosječnoj stopi od preko 8% godišnje. To je povećanje vrijednosti i više nego dovoljna kompenzacija negativnih učinaka inflacije. Kupovina zlatnih poluga, pločica i zlatnika, kao i prihod od njihove prodaje nisu oporezivi. To nije slučaj kod drugih investicijskih opcija poput dionica, štednje ili nekretnina, što zlato čini jedinim neoporezivim ulaganjem u Hrvatskoj. Također, zlato je vrlo likvidno – po potrebi se vrlo brzo može pretvoriti u novac.



Zbog svojih karakteristika, njegove prošlosti i na njoj utemeljenih očekivanja u budućnosti zlato je odličan čuvar vrijednosti imovine. Potražnja za ovim plemenitim metalom sve je veća i sve više ljudi ulaganjem u zlato pametno diverzificira svoju imovinu.



U zlato se može ulagati na više načina a ponajboljom se opcijom smatra kupovina fizičkog zlata. Ova je vrsta ulaganja dostupna velikom broju građana, a ne samo velikim ulagačima. U ponudi na tržištu se nalazi izuzetno širok raspon proizvoda – od pločica od 1 grama, preko popularnih zlatnika, do poluga težine 1 kilogram.

Auro Domus – Vaš partner u investiranju / Vaš partner za zlato

Kod investiranja u zlato važno je naći pravog partnera. Auro Domus je najveća tvrtka u trgovanju plemenitim metalima u Hrvatskoj, temeljena na stogodišnjoj tradiciji vezanoj uz zlato. U širokoj mreži poslovnica diljem Hrvatske možete nabaviti investicijsko zlato ili zamijeniti vaše staro zlato za neki od investicijskih proizvoda. Proces kupovine je maksimalno pojednostavljen. Kako u poslovnicama, tako i putem web shopa u kojem možete kupovati iz udobnosti Vašeg doma.

PR Foto: PR

Još brže do svakodnevnih vijesti prilagođenih tebi. PREUZMI novu Još lakše do najnovijih vijesti o poznatima. Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju

Auro Domus garantira najbolju cijenu i brzu isporuku - većina je proizvoda isporučiva kroz 24 sata.Na besplatnom broju telefona 0800/7372 zatražite savjet i saznajte sve što Vas zanima o kupnji zlata.Ulažite mudro – ulažite u zlato!