Cijena svadbene stolice vrtoglavo porasla, poznato gdje je najjeftinija: "Isplativije je"

Uz turističku, poskupjela je i sezona svadbi. Nikada nije bilo teže reći sudbonosno "da" svim troškovima koje jedno vjenčanje nosi.

Toga su svjesni Lovro i Karmela, mladi par koji se vjenčao u lipnju.

Karmela i Lovro, mladenci Foto: Dnevnik Nove TV

"Svadba nas je koštala između nekih 20 i 25 tisuća eura, to obuhvaća sve troškove i to je neka cijena koju smo i planirali, između 20 i 30 tisuća eura", rekao je Lovro iz Kerestinca.

Takve brojke više nisu iznenađenje. Kako doznaje Dnevnik Nove TV od vlasnika sala u Zagrebu, zadnjih šest godina cijena stolice rasla je gotovo 70 posto.

Vjenčanje - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Dvojaki su razlozi zašto su cijene svadbene stolice porasle. Prvi i glavni je inflacija, cijene hrane i namirnica su poskupjele, a drugi razlog je cijena radne snage i sezonske emigracije radne snage s kontinenta na obalu", rekla je organizatorica vjenčanja Matea Dobrilović Šarić.

Zbog toga sve više parova traži jeftinije destinacije za svadbu. Najjeftinija je Slavonija.

Vjenčanje - 2 (Foto: Dnevnik Nove TV)

"Cijene u Slavoniji su nekakvih 20 do 30 posto niže. Početna cijena u Zagrebu je 100 eura po stolici, u Slavoniji je to od 70 eura naviše. Dakako, isplativije je. Cijena stolice nije samo hrana, treba uračunati i ostale troškove poput dekoracije, hrane, glazbe, vjenčanice, make-upa i outfita", objasnila je Dobrilović Šarić.

Svježe vjenčanima nisu se uspjeli prikrasti neočekivani troškovi pri organizaciji svadbe. "Sve smo definitivno planirali, pa nije bilo ništa neočekivano", rekla je Karmela iz Kerestinca.

Vjenčanje - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Odijelo, vjenčanica, bend i lokacija - Lovro i Karmela o svemu su mislili na vrijeme, ali s obzirom na cijene, teško je do oltara bez pomoći obitelji. "Planirali smo dvije godine unazad i većinu toga smo sami otplatili, ali su nam ipak nešto i roditelji pomogli", rekla je Karmela.

I dok mladenci računaju troškove, gosti računaju nešto drugo - koliko staviti u kuvertu.

Novac Foto: Dnevnik Nove TV

Na pitanje koliko bi novca dao da sutra ide na svadbu nekoga tko mu je blizak prijatelj, Eugen iz Samobora odgovorio je oko 250 eura. "Mislim, ispod 200-tinjak eura po osobi, ne idemo ispod toga uglavnom", rekla je Antonela iz Samobora.

Upravo zbog kuverti krađe su sve češće. Lopovi provaljuju u automobile mladenaca. "Imamo sreću da auti nisu nastradali i da dokumenti nisu uzeti, nego samo novac", rekao je Lovro. Ukradeno im je, kaže, tri do četiri tisuće eura.

Novac je to koji je mogao biti iskorišten za medeni mjesec.

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