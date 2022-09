Zbog održavanja ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti u razdoblju od 16. do 23. rujna rujna za promet će biti zatvorena Masarykova ulica.

U povodu održavanja Europskog tjedna mobilnosti 2022. u organizaciji Grada Zagreba - Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i ove će godine u razdoblju od 16. do 23. rujna biti uspostavljena privremena regulacija prometa.



Naime, od 16. do 23. rujna za promet se zatvara Masarykova ulica na dijelu - od Gundulićeve do Preradovićeve i Preradovićeva - od Masarykove do Berislavićeve

Pristup će biti dopušten samo stanarima i pravnim osobama koje u dvorištima imaju osiguran parkirališni prostor:

Masarykove od kbr. 1 do 22

Tesline od kbr. 7 do 17

Preradovićeve od kbr. 7 do 14

Opskrba će biti dopuštena od ponoći do devet sati.



Taksi stajalište u Masarykovoj ulici bit će privremeno ukinuto i taksi vozilima pristup neće biti dopušten.



Od 16. do 23. rujna mijenja se dopušteni smjer prometa u Berislavićevoj ulici, u koju će u tom razdoblju ulaz biti iz Gajeve ulice, dok će pristup iz smjera Preradovićeve biti zabranjen.



U četvrtak 22. rujna od 8 do 20 sati provodi se Dan bez automobila, tijekom kojeg će za motorni promet biti zatvoren uži centar grada: Trg bana J. Jelačića - Jurišićeva - Palmotićeva - Boškovićeva - Andrije Hebranga - Gundulićeva - Ilica - Mesnička - Demetrova - Ilirski trg - Radićeva - Trg bana J. Jelačića.



Zonom zabrane prometa smiju prometovati interventna vozila (hitna pomoć, vatrogasci, policija), komunalna vozila, vozila osoba s invaliditetom koja imaju prebivalište u navedenoj zoni, vozila JGP-a i taksi-vozila.



Navedeno se ne odnosi na dio Masarykove, Tesline i Preradovićeve u kojem će tijekom trajanja Europskog tjedna mobilnosti pristup biti dopušten samo stanarima i pravnim osobama s osiguranim parkirališnim mjestom u dvorištu.



Karta (Foto: Grad Zagreb)



Na Dan bez automobila u zoni zabrane prometa preporuča se opskrbu obaviti najkasnije do osam sati ujutro, odnosno do početka zabrane prometa kroz navedene ulice.



U četvrtak 22. rujna od 18:00 do 21:00 sat privremeno će, radi održavanja biciklijade za motorni promet, biti zatvorene sljedeće ulice:



- Preradovićeva – B. Trenka – P. Hatza – K. Mislava – Trg žrtava fašizma – K. Zvonimira – A. Bauera – Vlaška – Trg J. Langa – J. Branjuga – J. Palmotića – R. Boškovića – A. Hebranga – Trg Republike Hrvatske – V. Klaića – Republike Austrije – Trg V. Mačeka – Prilaz G. Deželića – Trg Republike Hrvatske – Massarykova do Preradovićeve



Svim vozačima preporuča se da tijekom održavanja Europskog tjedna mobilnosti, a posebice Europskog dana bez automobila, izbjegavaju dolazak vozilima u uži centar grada te da umjesto osobnih vozila koriste javni gradski prijevoz i druge alternativne oblike prijevoza.



Sve sudionike u prometu iz Grada mole za razumijevanje i strpljenje te poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije i postupanje u skladu s uputama policijskih službenika i redarske službe.