FOTO Velika zapljena u Slavoniji: Pas Bora nanjušio više od 200 kilograma duhana

Carinski službenici pronašli su više od 276 kilograma sitno rezanog duhana tijekom pretrage objekata i vozila na području Požege.

Pretragu su u petak na temelju naloga Općinskog suda u Požegi proveli službenici mobilne jedinice Carinske uprave iz Slavonskog Broda, u suradnji sa Službom za suzbijanje krijumčarenja i istrage.

U Požegi otkriveno više od 276 kilograma duhana bez markica - 5 Foto: Carinska uprava

Prije početka pretrage osumnjičenoj osobi ponuđeno je da dragovoljno preda robu i predmete koji su se tražili, no ona to nije učinila.

Tijekom pretrage pronađeno je ukupno 276.64 kilograma sitno rezanog duhana za pušenje bez propisanih duhanskih markica Ministarstva financija.

U Požegi otkriveno više od 276 kilograma duhana bez markica - 3 Foto: Carinska uprava

U akciji je sudjelovao i službeni pas Bora, obučen za otkrivanje duhana i droge, izvijestila je Carinska uprava.

U Požegi otkriveno više od 276 kilograma duhana bez markica - 1 Foto: Carinska uprava

U Požegi otkriveno više od 276 kilograma duhana bez markica - 4 Foto: Carinska uprava

Nakon konzultacija s Općinskim državnim odvjetništvom u Požegi, protiv osumnjičene osobe bit će podnesena kaznena prijava zbog sumnje u nedozvoljenu trgovinu.

U Požegi otkriveno više od 276 kilograma duhana bez markica - 2 Foto: Carinska uprava

Područnom carinskom uredu Osijek bit će podnesen i zahtjev za obračun i naplatu trošarine u iznosu od 35.105,62 eura.

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