Govoreći o korupciji u društvu hvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je da je stanje bolje nego prije, ali i nije stvar samo u politici jer je korupcija u cijelom društvu. Svjetlu točku vidi u mladim ljudima koji su otišli iz Hrvatske i očekuje da će se vratiti i sa sobom donijeti drugačiju radnu etiku.

Britanski The Guardian prenio je vijest da je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Zagrebu kazala da korupcija počinje od djece. "Tu počinje korupcija, među djecom. Traže način kako zaobići sustav, a to nije ograničeno samo na politiku. Ipak, bolje je nego što je bilo, ali nije stvar samo u politici", citiraju predsjednicu te ističu da je prošlog tjedna bivši premijer Ivo Sanader, u čijoj je Vladi bila ministrica, osuđen na šest godina zatvora zbog mita u aferi INA-MOL. Predsjednica kaže da nije znala da je Sanader, čiju vladu smatra najboljom, korumpiran.

The Guardian ističe kako je Grabar-Kitarović istaknula i rekla da i svakodnevni običaji u hrvatskom društvu podržavaju korupciju. "Često uopće nismo svjesni što korupcija zapravo jest. Kad odete doktoru, svi očekuju da donesete barem cvijeće, čokoladu ili slične stvari. To je običaj.

Moja je majka nedavno bila u bolnici i moji su me prijatelji pitali zašto nisam odnijela ništa u bolnicu, jer medicinske sestre to očekuju. Rekla sam im da neću sudjelovati u takvom obliku korupcije. Odnijet ću košaru za Božić, mali poklon za Božić, ali to je to", rekla je predsjednica.

"Svijetla točka za mene su mladi ljudi koji su otišli iz Hrvatske u različite strane zemlje i koji će se vratiti i otamo donijeti različitu etiku i radni odnos te da ćemo kroz to profitirati", rekla je Grabar Kitarović.