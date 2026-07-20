Milanoviću stigao odogovor: "Ne moram podsjećati..."

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je u ponedjeljak da je sve što Vlada radi u svrhu zaštite nacionalnih interesa i međunarodnog ugleda Hrvatske, a za osobne diskvalifikacije kaže da ne koriste nikome.

''Sve što radimo je u svrhu zaštite nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle, svega onoga što je našim građanima najbitnije. A ove osobne diskvalifikacije ne koriste nikomu i to nije naš put. Naš put je zaštiti nacionalni interes, ali štiti i Ustav i zakone, jer to je bitno'', rekao je Božinović u izjavi medijima u Šibeniku, na otvaranju projekta 'Sigurna turistička destinacija.

To je jedini način, dodao je, kako se Hrvatska može pozicionirati kao država u koju vrijedi ulagati kada je u pitanju sigurnost ili bilo koja druga vrsta ulaganja.

Božinović je time odgovorio predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću koji mu je ranije danas kazao da bi bilo bolje da se kloni rasprava o postupanju načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomira Kundida glede vojnog mimohoda u Parizu, jer ''ima putra na glavi''.

Milanović je podsjetio da su na mimohodu u Parizu sudjelovali pripadnici ATJ Lučko na Božinovićevu zapovijed odnosno ravnatelja policije. "I on sad ide komentirati što je Kundid trebao napraviti, a to je ono što mu zapovijedi vrhovni zapovjednik", kazao je Milanović te dodao da to tako funkcionira i da ga je ministar unutarnjih poslova razočarao jer je imao bolje mišljenje o njemu.

Božinović mu je pak uzvratio da osobne diskvalifikacije obično znače da nema argumenata.

''Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenta. Kad govorimo o onome što radimo, sve što mi poduzimamo jest da brinemo o tome kakav je međunarodni ugled Hrvatske. Ne moram podsjećati da smo se više od 30 godina trudili da budemo dio međunarodnog sustava vrijednosti koji predstavljaju EU i NATO savez. U tome smo uspjeli i od toga koristi imaju svi, dakle građani, ne političari'', naglasio je Božinović.

Milanović je također prozvao Božinovića da je svojevremeno ''dolazio u SDP i komentirao kako mu je najbolje SDP-u da bi onda postao HDZ-ovac'', a ministar mu je odgovorio da takvim izjavama želi skrenuti pažnju s merituma stvari - da je jedino Hrvatskoj vojsci zabranjen bilo kakav kontakt s ukrajinskom vojskom.

''I Amerikanci koriste ukrajinske stručnjake za svoje potrebe. Njemačka, Švedska, Francuska, baltičke zemlje imaju ukrajinske instruktore za razvoj protuzračne obrane, protubalističke obrane od tih vrsta projektila, antidronske zaštite, dakle uče od najboljih'', kazao je Božinović.

Budući da su u tijeku pripreme za obilježavanje 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova istaknuo je i da bi svima trebalo biti u interesu da naredni dani, posebice 5. kolovoza kao ''najvažniji dan u novijoj hrvatskoj povijesti'', prođu bez optužbi i nepotrebnih tenzija.