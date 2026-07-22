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Kraj za iznajmljivanje na crno: Stižu nova pravila za oglašavanje smještaja, reagirale i turističke zajednice

PišeDNEVNIK.hr, Ivan Kaštelan, 22. srpnja 2026. @ 20:01 komentari
Do turista okusima i borbom protiv nelegalnih objekata
Do turista okusima i borbom protiv nelegalnih objekata Foto: Dnevnik Nove TV
A sada i o ljepšoj strani turizma, jer turističke brojke u skladu su s očekivanjima i prošlom rekordnom godinom. Ali za iduću: političari najavljuju početak borbe protiv neregistriranog smještaja. U Splitsko-dalmatinskoj županiji nove goste odlučili su dočekati tradicionalnim okusima, i to već na letu prema Zračnoj luci Sveti Jerolim.
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