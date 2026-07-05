Bježao policiji pa se idući dan nepropisno parkirao upravo pred postajom

Policijski službenici Policijske postaje Bjelovar dovršili su postupanje prema 19-godišnjem vozaču motocikla koji se u srijedu, 24. lipnja, odbio zaustaviti na naredbu policijskih službenika te pritom počinio više prometnih prekršaja, izvijestili su iz PU bjelovarsko-bilogorske.

Naime, policijski službenici su u srijedu, oko 13 sati, u Bjelovaru, uočili motocikl bez vidljivih registarskih oznaka kako se kreće kroz Ulicu Augusta Šenoe prema Ulici Matice Hrvatske. Pokušali su zaustaviti motocikl, no vozač se oglušio na izdanu naredbu i nastavio vožnju.

Tijekom bijega, kroz raskrižje s Ulicom Krste Frankopana, prošao je na znak crvenog svjetla na semaforu, pretjecao kolonu vozila te pobjegao u smjeru Velikih Sredica.

Osim što nije imao vidljivo istaknutu registarsku pločicu, utvrđeno je da motocikl uopće nije registriran niti osiguran jer je već duže od godinu dana odjavljen, a mladić nema položen vozački ispit kategorije potrebne za upravljanje tom vrstom vozila.

Već sljedećeg dana, u četvrtak, 25. lipnja, 19-godišnjak je ponovno vozio isti motocikl te ga nepropisno parkirao na nogostup ispred Policijske postaje Bjelovar.

Policijski službenik prepoznao je motocikl i vozača te je daljnjom kontrolom utvrđeno da je ponovno upravljao neregistriranim motociklom bez položene vozačke kategorije.



Zbog prekršaja počinjenih prilikom odbijanja zaustavljanja podnesen je optužni prijedlog kojim je predložena novčana kazna u iznosu od 1.850 do 2.910 eura, izricanje osam negativnih prekršajnih bodova te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima A kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Za prekršaje utvrđene sljedećeg dana izdani su mu i obvezni prekršajni nalozi zbog počinjenih prekršaja za koje je predviđena novčana kazna od 260 eura i 290 eura, a koja mu je i naplaćena.