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Sigurnosni skandal

AZOP zbog curenja osobnih podataka 560.000 hrvatskih učenika i nastavnika pokrenuo žurni nadzor nad CARNET-om

Piše B. V., Hina, 29. lipnja 2026. @ 11:51 komentari
Curenje podataka, ilustracija
Curenje podataka, ilustracija Foto: DNEVNIK.hr
Nakon što su na internetskom forumu procurili osobni podatci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika, oglasila se priopćenjem i nadležna Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP). U njihovu priopćenju se napominje kako je pokrenut žurni nadzor nad CARENT-om, zbog neovlaštene objave navedenih podataka.
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