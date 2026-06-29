AZOP zbog curenja osobnih podataka 560.000 hrvatskih učenika i nastavnika pokrenuo žurni nadzor nad CARNET-om

Sigurnosni skandal neovlaštenog curenja osobnih podataka učenika i nastavnika hrvatskih škola potaknuo je i Agenciju za zaštitu osobnih podataka na reakciju, koja je to učinila priopćenjem za medije o koracima koji se trenutno poduzimaju u vezi s tim.

"S obzirom na trenutno dostupne informacije o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i

nastavnika iz hrvatskih škola, Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno

nadzorno postupanje nad CARNET-om po službenoj dužnosti. Agencija će, prema potrebi,

poduzeti odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima/ izvršiteljima obrade ako se utvrdi

povezanost s predmetnim incidentom", stoji u priopćenju AZOP-a.

AZOP u priopćenju piše kako dosad nisu zaprimili izvješće o povredi osobnih podataka od voditelja obrade.

"Naime, u slučaju povrede osobnih podataka, a sukladno članku 33. Opće

uredbe o zaštiti podataka, voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja, i ako je izvedivo,

najkasnije 72 sata nakon saznanja o incidentu, izvješćuje nadzorno tijelo, osim ako nije

vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca", stoji u priopćenju.

S obzirom na informacije da su ovim incidentom obuhvaćene i e-mail adrese učenika i nastavnika, AZOP upozorava i na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema učenicima i nastavnicima čiji su podaci kompromitirani, obzirom da su kompromitirane i njihvoe e-mail adrese.

"Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Roditeljima preporučujemo da razgovaraju s djecom o sigurnosti te da ih upozore da ne otvaraju sumnjive poveznice niti dijele korisnička imena, lozinke ili druge osobne podatke putem elektroničke pošte", stoji na kraju AZOP-ova priopćenja.

Carnet je u nedjelju navečer objavio kako je upoznat s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama pa je odmah po saznanju pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost.

Neki su mediji tijekom nedjelje objavili da su na internetskom forumu procurili podatci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Naime, javno je objavljena kriptirana datoteka koja sadrži stotine tisuća zapisa o učenicima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj.

Carnet ističe kako objavljeni podatci, prema informacijama kojima trenutno raspolaže, uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole te korisničku ulogu. Analiza njihova podrijetla i opsega još uvijek traje, dodaje Carnet.