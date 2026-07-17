Izranja stoljećima čuvana tajna Splita, turisti u čudu: "Ovo je nevjerojatno"

More, sunce, palme, turisti na splitskoj Rivi, a tek koji korak od svega prema tržnici, Pazaru, iza arheoloških ograda izranja stoljećima čuvana povijest. Arheolozi pažljivo kistovima uklanjaju naslage s kostura. Ukupno je pronađeno 70-ak grobova iz kasne antike i srednjeg vijeka.

"I zaista je pravo groblje ovdje, praktički grob na grobu", rekao je Tomislav Jerončić, zamjenik voditeljice istraživanja.

Evo rijetkog nalaza, kamenog poklopca dvorskog službenika Marcijala sahranjenog 454. godine.

Dok Splićani i turisti šetaju Hrvojevom ulicom, nesvjesni su da je ispod njih cijelo groblje. Grad je odlučio krenuti s istraživanjem jer će ovdje posaditi drvored i sve popločati. Svakako, radovi arheologa potrajat će do jeseni.

Arheološko otkriće u Splitu - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"To je arheološko istraživanje Hrvojeve ulice uz istočni zid Dioklecijanove palače", kazala je Andreja Markovac, arheologinja, voditeljica radova.

"Di god kopaš ovde nešto se nađe, tako da... Ja uvik gledan bidan oće li bit zlato", nada se Jure, ali konstatira da od zlata ništa i da mora raditi.

Arheološko otkriće u Splitu - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Ovdje na najjužnijem dijelu arheološkog lokaliteta, u blizini same Rive, pronađena je srednjovjekovna grobnica, a na njoj ulomci antičkog sarkofaga. Upravo ovo bit će, čini se, najzanimljiviji dio nalazišta.

"Tu smo odmah naišli na jedan sakralni objekt, i naravno nekropolu uz njega... (Unutar njega zapečaćena grobnica s poklopnicom) Osim njega prema sjeveru kasnoantičke grobove... brončani nakit, naušnice, karičice", kazala je arheologinja Markovac.

Bilo da dođu s Rive ili prođu kroz impresivna Srebrna vrata, turisti radove ne mogu zaobići.

Arheološko otkriće u Splitu - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Ovdje na Srebrnim vratima glavni je izlaz iz Dioklecijanove palače na splitsku tržnicu. Dnevno ovuda prođu tisuće turista, a sada je desno i lijevo od vrata arheološko nalazište.

Amerikancima posebno impresivno.

"Da, impresivno, vidjeti tu arhitekturu i promisliti da je sve ovo ovdje duže nego što naša domovina postoji. A te građevine još stoje", kazao je turist.

Arheološko otkriće u Splitu - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Pa je impresivno, da, da. Treba urediti palaču, podrume palače", dodao je sugovornik.

Hoće li nakon radova sve biti zatrpano i popločano, ili dio otvoren, upitao je DNevnik Nove TV ministricu kulture.

Arheološko otkriće u Splitu - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Jako je teško dobiti rješenje koje nakon nekog vremena neće biti zapušteno, tako da će arheolozi odlučiti", izjavila je Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture RH.

Davni Splićani dobit će nakon istraživanja opet svoj mir. Ali dok traju radovi, lako je zamisliti ih kako u rimskim odorama koračaju palačom. Svijest o dubokoj povijesti Splita postaje još bliža i jasnija.