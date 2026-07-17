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Izranja stoljećima čuvana tajna Splita, turisti u čudu: "Ovo je nevjerojatno"

PišeDNEVNIK.hr, Sofija Preljvukić, 17. srpnja 2026. @ 19:54 komentari
Arheološko otkriće u Splitu - 3
Arheološko otkriće u Splitu - 3 Foto: Dnevnik Nove TV
U Splitu arheološka senzacija! Na korak od Rive arheolozi su otkrili cijelo groblje. Za sada je na 800 kvadrata otkopano 70 grobova s kosturima uz istočni zid Dioklecijanove palače. Riječ je o razdoblju kasne antike i srednjeg vijeka, a pitanje je što će još pronaći jer radovi tek kreću naprijed.
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