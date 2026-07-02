Anušić otkrio detalje odbijenice: "Potvrdili su da mogu ići, a onda je došao predsjednik i rekao..."
Piše DNEVNIK.hr,
02. srpnja 2026. @ 20:40
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U javnom prostoru još pljušte reakcije na svađu Pantovčaka i Banskih dvora preko leđa čelnog čovjeka oružanih snaga. Priča oko slanja hrvatskih vojnika u Pariz kojima je predsjednik blokirao put na paradu preselila se i u Sabor.
Kad ne može vojska, hoće li u francusku metropolu rezerva, specijalna policija? "Razmatrat ćemo sve opcije", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Dva politička brda već predugo imaju različit pogled na sve probleme. Zbog njihove svađe trpi diplomatska mreža. Nema dogovora oko niza veleposlanika. Hrvatska nema šefa tajne službe. A zaklinju se u nacionalne interese.
Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov.