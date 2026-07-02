Anušić otkrio detalje odbijenice: "Potvrdili su da mogu ići, a onda je došao predsjednik i rekao..."

Korak naprijed, nazad dva. Rekli su da, pa povukli kočnicu - i ured šefa vojske, ali i zapovjednik postrojbe koja brine o predsjednikovoj sigurnosti bili su na putu na pariški mimohod.

"Oboje prvo potvrđuju da mogu ići, a nakon toga dolazi predsjednik i kaže 'ne, ne možete, poništavaj, od toga ništa'", ispričao je ministar obrane Ivan Anušić.

O pozadini odbijenice ministar Anušić govori bez rukavica. Vojnici su u svibnju bili i u Austriji zbog počasti žrtvama nacističkog režima. Nitko im nije stao na put.

"Ja sam s generalom komunicirao, mi komuniciramo. Rekao je da je pritisak ogroman odozgo te da on taj pritisak i doživljava kao pritisak", dodao je Anušić.

Zbog parade i blokade u sabornici je bilo kao na bojišnici.

Kad ne može vojska, hoće li u francusku metropolu rezerva, specijalna policija? "Razmatrat ćemo sve opcije", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Dva politička brda već predugo imaju različit pogled na sve probleme. Zbog njihove svađe trpi diplomatska mreža. Nema dogovora oko niza veleposlanika. Hrvatska nema šefa tajne službe. A zaklinju se u nacionalne interese.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov.