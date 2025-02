Alen Šćuric ostaje iza rešetaka: Određen mu je istražni zatvor, a istraga je policiju odvela u još jednom smjeru

Bivši šef Zagrebačkih mažoretkinja Alen Šćuric s lisicama na rukama doveden je na Županijski sud u zagrebu. Na teret mu se stavlja ukupno 14 kaznenih djela protiv spolne slobode i na štetu djece.

"Osam kaznenih djela povrede djetetovih prava i šest kaznenih djela spolnih uznemiravanja na ukupno 11 oštećenih punoljetnih i maloljetnih osoba", pojasnila je Nikolina Grubišić Požar iz Sektora krim policije Policijske uprave zagrebačke.

Pred sutkinju istrage izašao je oko 16 sati, a ona je odlučila da će ostati iza rešetaka, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

Grad otkazao suradnju

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da suradnje s mažoretkinjama nema do daljnjega.

"Ozbiljno su jako optužbe. Apsolutno osuđujem bilo kakvo postupanje prema maloljetnim i punoljetnim djevojkama koje bi išlo u nekom smjeru spolnog zlostavljanja i s tim se on mora suočiti. Još jednom ću ponovit da nikakve suradnje sa Zagrebačkim mažoretkinjama ne može biti dok je on u vodstvu", poručio je.

Istraga je policiju odvela u još jednom smjeru – financijskih malverzacija.

"Provodimo u smjeru sumnje na gospodarski kriminalitet obzirom da je osumnjičeni bio vlasnik jedne pravne osobe i tri udruge", rekla je Grubišić Požar.

Ivanu Mujkić, bivšu saborsku zastupnicu Domovinskog pokreta koja je skoro 20 godina bila u mažoret plesu i javno progovorila o atmosferi straha koja je tamo vladala, ni drugi krak istrage ne iznenađuje.

"Postoji Udruga mažoretkinje Grada Zagreba i postoji firma koja se zove Zagrebačke mažoretkinje d.o.o. Udruga je ta koja se javlja na natječaja Grada i povlači sredstva za udruge. Kada poslujete sa Zagrebačkim mažoretkinjama, kada vam one daju nekakvu uslugu, prodaju štapova ili nastupa, vi dobivate fakturu od tvrtke. Dakle, to je vrlo povezano. U ovoj udruzi je predsjednik Šćuric, tajnica je njegova zaručnica, dok je u firmi on također direktor i surađuje sam sa sobom. Takvih faktura je bilo more", objasnila je Mujkić.

Policija ima saznanja da Šćuricevih žrtava ima još, te ih poziva da im se jave s punim povjerenjem.

