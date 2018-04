Agrokor je 2017. završio s manjim prihodima od dobiti, izvijestila je to privremena uprava. Prije objave financijskih izvješća dočekala ih je odluka Visokog trgovačkog suda o formiranju vjerovničkog vijeća, kako je to predložio bivši izvanredni povjerenik.

Vjerovničko vijeće sastavljeno je od pet skupina stalnih vjerovnika, a sud smatra da izvanredna uprava nije kvalitetno objasnila po kojim gospodarskim interesima su ih rasporedili. Fabris Peruško izvijestio je kako će se idućih dana Agrokor očitovati na odluku suda, ali poručuje da sve to neće utjecati na postizanje nagodbe koja mora biti završena do 10. srpnja.

''Ne vidim to kao veliku prepreku. Dapače, kao što i sami znate ovaj proces uspostave stalnog vjerovničkog vijeća je bio blokiran zbog određenih osporavanja jedne grupe vjerovnika, jednog vjerovnika koji je osporavao jednu veliku grupu, a to su bili vlasnici obveznica i vjerujemo da zbog ovog novog rješenja koje je došlo danas, da će nam to deblokirati proces i omogućiti da vrlo uskoro uspostavimo stalno vjerovničko vijeće'', rekao je Fabris Peruško, izvanredni povjerenik za Agrokor.



