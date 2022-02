Rat u Ukrajini nije bez posljedica na Hrvatsku ekonomiju. Iz Vlade već najavljuju neminovna poskupljenja što će dovesti i do veće inflacije. Neke hrvatske tvrtke polako zbrajaju štetu. Fortenova u ruskim rukama poručuje, naše poslovanje ide normalno, a o detaljima za Dnevnik Nove TV izvještava Mislav Bago.

Lijekovi iz riječkog Jadran Galenskog Laboratorija godinama idu u Ukrajinu i Rusiju, tamo im je pola tržišta, a sada su u strahu. ''Ukrajinsko tržište je zatvoreno i trgovina je onemogućena, a s druge strane vrijednost rublje je značajno pala'', kaže Mislav Vučić iz JGL-a.

Sardine iz Postira odlaze u oko 20 zemalja, među kojima su također Rusija i Ukrajina. Na tim tržištima iz godine u godinu tamo rastu. ''Za ovu godinu smo planirali rast izvoza do 15 posto, no sada je sve to upitno'', objesnio je Davor Gabela iz tvornice sardina iz Postira.

Hrvatska u Ukrajinu izveze više od 100 milijuna dolara. U Rusiju manje od 750 milijuna dolara, a izvoz je u stalnom porastu. Najveća tvrtka u Hrvatskoj, Fortenova, u ruskim je rukama. Iz uprave poručuju da njima poslovanje nije ugroženo.

''Ja mislim da to nije problem, ona samostalno funkcionira, a vlasništvo ne miješamo s poslovanjem'', kaže Davor Štern, energetski stručnjak koji ipak najvljuje prve udare nekon ruske invazije. ''Prvenstveno plin i energija. Mi imamo terminal za plin, ali pitanje je ima li robe.''

Premijer Plenković potvrdio je već da je cijena plina skočila za 30 posto, dok je cijena barela nafte skočila za šest posto. Vlada će zato nastaviti pomagati gospodarstvu, ali nešto ne može izbjeći. ''Porast cijene definitivno će se odraziti na robu široke potrošnje'', rekao je Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva.

Najveći problem je plin

Šef oporbe Peđa Grbin traži novi paket mjera zbog ''ekonomskih i svih drugih posljedica za koje se trebamo početi pripremati danas''.

Plin je veliki problem za istok Europe. Najovisniji o ruskom plinu su Hrvatska i djelomično Mađarska, kaže Damir Novotny, ekonomski analitičar.

Hrvatska ima LNG na Krku kao drugi pravac, ali Petrokemija nema ništa osim ruskog plina. Umjetna gnojiva i prije invazije poskupjela su za 300 posto. ''U kratkom roku će taj energetski šok bitno utjecati na cijene u prehrambenoj industriji'', kaže Novotny.

Kao i Europu ovaj rat pogodit će i Hrvatsku. Pitanje je koliko Rusija može podnijeti sankcije, a u strahu od bankarskih sankcija okrenuli su se drugim tržištima. '' Oni pronalaze druge načine povezivanja sa kineskim i iranskim sustavima'', kaže Novotny koji smatra kako pričuva od 600 milijardi dolara ipak nije dovoljna za Rusiju.

S druge strane Davor Štern misli kako Rusija pod sankcijama može živjeti zauvijek.

