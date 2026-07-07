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Eurozastupnica Brnjac: Nakon trinaest godina konačno usvojena snažnija prava putnika u zračnom prijevozu

PišeO.P., 07. srpnja 2026. @ 14:26 komentari
Eurozastupnica Brnjac
Eurozastupnica Brnjac Foto: PR
Europski parlament danas je konačno usvojio nova europska pravila o pravima putnika u zračnom prijevozu. Time je, nakon 13 godina pregovora, zaključen jedan od najdužih i najsloženijih zakonodavnih postupaka Europske unije u području prometa.
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