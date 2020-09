Dobru ideju za biznis od kojeg ćete živjeti imate, čak ste smislili i vrlo upečatljivo ime pa je sljedeći korak odlučiti se kako ćete ga prijaviti – kao j.d.o.o., d.o.o. ili obrt. Kako bismo vam pomogli u odluci, donosimo vam neke temeljne razlike koje vam mogu riješiti nedoumice i lakše odabrati koji je oblik poslovanja najbolji za vas.

Za početak bitno je znati da za otvaranje obrta osnivač mora imati odgovarajuću stručnu spremu vezanu za djelatnost ili, u slučaju vezanih obrta, to mora imati barem jedan njegov prijavljeni zaposlenik. Obrt se može osnovati samo za jednu glavnu djelatnost, koju osnivač određuje prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, za razliku od trgovačkih društava, j.d.o.o.-a i d.o.o.-a, kod kojih prilikom osnivanja možete navesti niz djelatnosti koje mogu, ali i ne moraju biti srodne. Kod d.o.o.-a može biti više osnivača i više direktora, dok j.d.o.o može osnovati jedna do pet osoba i od njih samo jedna osoba može biti direktor koji odgovara za poslovanje društva.

U j.d.o.o.-u i d.o.o.-u nema ograničenja u broju zaposlenih djelatnika, a osnovati ih možete u bilo kojem uredu javnog bilježnika u Hrvatskoj. Društvo s ograničenom odgovornošću osniva se na temelju društvenog ugovora koji moraju potpisati svi osnivači, a sklapa se u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik ili online. Što sve treba stajati u tom aktu odnosno društvenom ugovoru, možete pronaći na stranicama Digitalne komore.

Početni kapital i trošak osnivanja

U konačnoj odluci mnogima će presudni faktor biti temeljni kapital s kojim ulazite u biznis i trošak osnivanja.

Tako ćete za osnivanje obrta trebati izdvojiti do 500 kuna bez temeljnog kapitala. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, j.d.o.o., također je idealno za one koji žele s malim početnim troškovima ulaganja započeti s poslovanjem jer njegovo osnivanje zahtijeva iznos od 10 kuna temeljnog kapitala koji se mora isplatiti u novcu i do 1000 kuna troškova osnivanja. Temeljni kapital za dioničko društvo s ograničenom odgovornošću, d.o.o., iznosi 20.000 kuna i taj iznos može biti u novcu i u stvarima, a troškovi osnivanja se mogu popeti i do 4500 kuna.

Iako će se na prvu troškovi osnivanja j.d.o.o.-a učiniti znatno manjima od onih kod d.o.o.- a, bitno je naglasiti da osnivač j.d.o.o.-a na kraju svake godine od ostvarene neto dobiti mora izdvajati jednu četvrtinu dobiti u posebne zakonske rezerve dok se ne ispuni minimalna visina temeljnoga kapitala od 20.000 kuna, što pritom donosi i dodatne troškove doregistracije temeljnoga kapitala u trgovačkom sudu. Odnosno, u trenutku kada se prijeđe ta minimalna visina od 20.000 kuna, j.d.o.o. bi trebao postati d.o.o., a taj prijelaz zahtijeva dugotrajan proces. Kako bi ga u budućnosti izbjegli, mnogi posuđuju 20.000 kuna za registraciju d.o.o.-a.

Odgovornost za preuzete obveze

Za sve te obveze netko mora preuzeti i odgovornost. Obrtnik će za njih odgovarati cjelokupnom osobnom imovinom, dok će vlasnici d.o.o.-a i j.d.o.o. odgovarati imovinom tvrtke, osim u slučajevima počinjene štete zbog nesvjesnog poslovanja, kad odgovorne osobe u poduzećima mogu odgovarati i svojom imovinom.

Plaće i drugi fiksni troškovi tijekom godine

Lakše ćete plivati u poduzetničkim vodama ako znate koji vas sve troškovi očekuju i možete li ih ''pokriti''. Tu su u prvom redu plaće i doprinosi. Vaš će dohodak kao obrtniku ili dobit kao poduzetniku varirati iz mjeseca u mjesec, ali ako ste obrtnik, fiksan vam je sigurno iznos doprinosa koji uključuju mirovinsko, zdravstveno, zapošljavanje i zaštitu na radu. Doprinosi za obrtnika iznose 1.713,04 kuna bez obzira na to jeste li taj mjesec zaradili primjerice 10.000 ili 100 kuna. Kao zaposlenik vašeg poduzeća dužni ste si isplaćivati minimalac za puno radno vrijeme s doprinosima nešto višima od 1000 kuna, u mjesecima u kojima manje zarađujete u nekim slučajevima postoji mogućnost prijave na pola radnog vremena i s time smanjivanje doprinosa, što nije moguće kod obrta. U poduzeću će oporezivanje vaše plaće, ali i vaših zaposlenika ovisiti o nizu faktora, kao što su primjerice mjesto prebivališta zaposlenika ili porezni razred u koji se svrstava njegova plaća, dok će se kod obrta oporezivati dohodak ostvaren u godini dana.

Osim plaća i doprinosa, kao poduzetnik imat ćete i dodatne troškove, odnosno plaćat ćete doprinose ovisne o mjestu na koje je registrirano vaše poduzeće te o objektu u kojem poslujete, a nude vam se i mnoga članstva koja sa sobom nose mnoge benefite za poduzetnike.

Kao vlasniku firme jdoo i doo mnogo benefita nudi i članstvo u HGK - te kao njen član možete koristiti razne pogodnosti poput uvida u registar svih prijavljenih poduzetnika u Hrvatskoj i regiji. S njima se možete povezivati kao i s ostalim inozemnim potencijalnim partnerima putem webinara i seminara u organizaciji Hrvatske gospodarske komore. HGK, između ostaloga, pruža podršku pri osnivanju poduzeća, kao i pri njegovu opstanku raznim poticajima i informacijama koje ste možda putem propustili.

Nakon što smo iznijeli neke od najbitnijih razlika između triju vrsta poslovanja i uzevši u obzir sve parametre, nadamo se da ćete lakše donijeti odluku o tome hoće li vaš biznis postati obrt ili jedno od poduzeća.