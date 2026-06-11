Širi se istraga protiv posrnulog nogometaša koji je vodio bandu kradljivaca automobila

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv petorice okrivljenika od 17. prosinca 2025., na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o proširenju istrage protiv trojice okrivljenika (I., II. i IV. okrivljeni) te pokrenuo istragu protiv 54-godišnjeg hrvatskog državljanina i dvojice okrivljenika s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1980., 1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja.

Radi se bandi čiji je vođa bio posrnuli nogometaš Dario Šušak, igrač NK-a Croatia iz Sesveta koji je svojedobno bio uhićen u aferi s namještanjem utakmica.

Sumnja se da su prvookrivljeni i drugookrivljeni, osim što su se tijekom 2024. i 2025. povezali u zajedničko djelovanje s još trojicom okrivljenika radi stjecanja i podjele znatne nepripadne materijalne koristi ostvarene krađom većeg broja vozila te njihovom daljnjom prodajom, zamjenom za druga vozila i predajom vozila nepoznatim osobama radi korištenja dijelova ukradenih vozila, u razdoblju od srpnja 2020. do ožujka 2021. u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj te u Bosni i Hercegovini s istim ciljem povezali u zajedničko djelovanje s šestookrivljenim, sedmookrivljenim i osmookrivljenim te više nepoznatih osoba.

Kako bi realizirali svoj plan, prvookrivljeni, drugookrivljeni i četvrtookrivljeni dogovarali su s kupcima koja vozila žele te obilazili i nadzirali lokacije u Zagrebu i Dalmaciji, gdje su pronalazili vozila pogodna za krađu. Kada bi pronašli odgovarajuće vozilo, stavljali bi ga u pogon koristeći specijalizirani alat i elektroničku opremu koju im je osiguravala i dobavljala osoba iz Bosne i Hercegovine.

Kako bi osigurali daljnji neometani prijevoz takvih vozila i prikrili da su ukradena, prvookrivljeni i drugookrivljeni su na njih montirali prethodno pribavljene registarske oznake drugih vozila te ih zatim, uz pomoć sedmookrivljenih i drugih osoba odvozili na skrovite lokacije ili u garaže na području Zagreba. Pritom su prvookrivljeni i drugookrivljeni, koristeći se drugim vozilima kao prethodnicom, osiguravali rutu kretanja ukradenih vozila radi izbjegavanja policijskih kontrola. U slučajevima kada je ukradeno vozilo bilo namijenjeno prodaji u Bosni i Hercegovini, drugookrivljeni i šestookrivljeni su angažirali iduću dvojicu te još jednu osobu kao vozače za prijevoz tih vozila od Zagreba do Imotskog te zatim u Bosnu i Hercegovinu.

Na opisani način ukrali su ukupno 21 vozilo vrijednosti od najmanje 299.301,39 eura, za koji iznos su se nepripadno materijalno okoristili i ujedno oštetili vlasnike otuđenih vozila.

Također se osnovano sumnja da su prvookrivljeni, drugookrivljeni i četvrtookrivljeni, u razdoblju od prosinca 2024. do 16. prosinca 2025. u okviru realizacije plana i dogovora ovog zločinačkog udruženja, uz ranije inkriminiranu krađu deset vozila, ukrali dodatna tri vozila, na koji su se način nepripadno materijalno okoristili za najmanje 238.500 eura vrijednosti ukupno ukradenih 13 vozila i za koji iznos su oštetili vlasnike ukradenih vozila.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika, dok se ostali okrivljenici od ranije nalaze u istražnom zatvoru.