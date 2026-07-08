Smrt dvoje mladih šokirala istok Hrvatske: "Bili su jako dragi i simpatični ljudi"

Tragično otkriće dvaju tijela u dvorišnom stanu u Reisnerovoj ulici u Osijeku u utorak je šokiralo stanovnike grada na Dravi.

Pronađena su tijela dviju mlađih osoba, žene i muškarca. Navodno su pronađeni u različitim prostorijama.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika.

Kako bi se utvrdio uzrok smrti naložena je obdukcija, a iz Policijske uprave osječko - baranjske za DNEVNIK.hr su kazali kako bi rezultati trebali biti poznati danas poslije 13 sati kada će biti objavljene i službene informacije o ovom slučaju.

S obzirom na to da dosad gotovo ništa nije javno objavljeno o preminulim osobama i okolnostima njihove smrti te da policija nakon obavljenog očevida nije obznanila jesu li pronađeni tragovi nasilne smrti, nemili događaj tema je razgovora mnogih Osječana koji se pitaju što se točno dogodilo.

Susjedi u Reisnerovoj ulici su u šoku nakon strašnog otkrića.

"Vidjela sam ih prekjučer uvečer i kao i uvijek sve je bilo u redu. Bili su jako dobri, dragi i simpatični ljudi", rekla je za SiB jedna susjeda, još uvijek u nevjerici od cijeloga događaja.

Neslužbeno se doznaje da je djevojka 1992. godište, dok godine mladića još nisu poznate.